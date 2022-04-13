BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu

13.04.2022 23:18
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da iftarda Şahin ailesinin evine konuk oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da iftarda Şahin ailesinin evine konuk oldu.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'nın Şenyuva Mahallesi'nde yaşayan Şahin ailesinin evine misafir oldu. 3 çocuklu aileyi ziyaret eden Destici, yer sofrasına oturarak aile ve mahalle muhtarı ile birlikte iftarını açtı. Anne Sare Şahin, "Başkanımızın evimize gelmesinden gurur duyduk. Çok mutlu olduk. Bizimle ekmeğimizi paylaştı. Allah (cc) razı olsun" dedi.

Mahalle Muhtarı Sadık Akkuş ise, "Genel başkanımız mahallemize hoş geldi. Başımızın üstünde yeri var. Mahallemize şeref verdi. Başkanımız sadece bugün değil sürekli mahallemizi ve ailelerimizi ziyaret ediyor. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, "Bugün bazı sevinçleri birlikte yaşıyoruz. Başta Ramazan sevincini yaşıyoruz. Daha sonra paylaşma sevincini yaşıyoruz. ve en son olarakta birlikte olma sevincini yaşıyoruz. Bugün oruçlarımızı Şahin ailemizle birlikte yaptık. Bize hanelerini açtıkları ve iftar sofralarında misafir ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Destici, çocuklar ile eğitim konusunu konuşurken, baba Harun Şahin ile iş hayatını konuştu. Hanımlar ile mutfağın durumunu konuşan Destici. Kahalle Muhtarı Sadık Akkuş'tan mahallenin durumu hakkında da bilgiler aldı. Destici, Harun ve Sare Şahin çifti ve çocukları Kadir, Hüseyin ve Mert ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu
BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici iftarda bir ailenin evine misafir oldu - Son Dakika


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