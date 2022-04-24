BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması

24.04.2022 21:47
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'de iç savaş bittiğinde bölge terörden temizlendiğinde mutlaka ama mutlaka Suriyeli sığınmacılar Suriye'ye geri gönderilecektir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Suriye'de iç savaş bittiğinde bölge terörden temizlendiğinde mutlaka ama mutlaka Suriyeli sığınmacılar Suriye'ye geri gönderilecektir." dedi.

Partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Destici, konuşmasına Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Türkiye'nin hem yurt içi hem de yurt dışında terörle mücadele ettiğini belirten Destici, "Pençe Kilit harekatı milletimiz gibi biz de inanıyoruz ki Kandil ile devam edecek ve Kandil yerle bir edilecek, PKK'nın inlerine girilerek orada PKK terör örgütü tamamen imha edilecektir. Bu sadece Kandil ile değil hemen sınırlarımızın öbür tarafında Kamışlı olsun Sincar olsun diğer bölgelerdeki bütün terör örgütü mensuplarına karşı da topyekün bir harekat gerçekleştirilmeli ve tamamen süpürülerek buralar terörden temizlenmelidir." dedi.

Destici, gündemin en önemli başlıklarından birinin Türkiye'de bulunan sığınmacıların durumu olduğunu hatırlattı.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan kaçan insanların Türkiye'ye sığındığını anlatan Destici, "Suriye'nin kuzeyinde bizim güneyimizde pek çok noktayı PKK, PYD terör örgütü ABD'nin desteğiyle kontrolü altında tuttuğu için Türkiye'ye gelen mültecilerin oraya dönmelerine izin vermiyorlar. O ülkede terör temizlendikten sonra Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı o bölgelere geri gönderilecektir." dedi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında terörden arındırılan bölgelere binlerce Suriyelinin gönüllü döndüğünü ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"O bölgeler terörden temizlendiğinde Türkiye'deki sığınmacıların yarıdan fazlası o bölgeye dönecektir. Bizim terörle mücadelemiz hem bölgeyi terörden temizlemek hem Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak hem içerde huzuru tesis etmek hem de Türkiye'deki sığınmacıları da kendi vatanlarına göndermektir. Biz bunu ifade ettiğimizde öyle siyasetçiler ortaya çıkıyor ki bunlar tamamen şovmenist anlayışla hareket ederek farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Suriye'de bu iç savaş bittiğinde iç barış tesis edildiğinde ve Suriye'nin kuzeyi PKK terör örgütünden temizlendiğinde bu mültecileri vatandaşlık almamış olanlar ki onlar 4 milyonda 200 bin kişi. Bu sayıyı sayın bakanımız verdi. Bu 200 bin kişinin dışındakileri tamamı kendi ülkelerine gönderilecektir. Bizimde Büyük Birlik Partisi olarak fikrimiz bu yöndedir. Biz işin insani, ve vicdani boyutuyla düşünmek zorundayız. Birilerinin yaptığı gibi insanları arabalara veya tren vagonları doldurarak bilinmedik bir yere ya da savaşın ortasına atacak kadar zalim değiliz. Bu millet tarihin hiçbir döneminde böyle olmamıştır. Ama bu şu demek değil. Bu sığınmacılar burada kalıcı hale gelecek değil. Asla kalıcı hale gelmemeliler. Suriye'de iç savaş bittiğinde bölge terörden temizlendiğinde mutlaka ama mutlaka Suriyeli sığınmacılar Suriye'ye geri gönderilecektir."

Programa BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya, STK temsilcileri, partililer ve diğer davetliler katıldı.

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Büyük Birlik Partisi, Gaziantep, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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