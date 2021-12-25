BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kur korumalı Türk lirası (TL) vadeli mevduat hesabı sistemini desteklediklerini belirterek "Zaten bunun olumlu yönde sonuçları da görüldü. Kur birden çok süratli bir şekilde aşağıya düştü." dedi.

Destici, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe'yi ziyaretinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorun ve talepleriyle yakından ilgilendiklerini, sorunların çözüme kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Destici, çözüm önerilerini de Meclis'e taşıdıklarını dile getirdi.

Destici, Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Hüseyin Akdoğan'ın, 22 Aralık'ta 2 kişi tarafından darbedildiğini anımsatarak Akdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletip saldırıyı kınadı. Her türlü şiddete karşı olduklarına dikkati çeken Destici, "Biz her fikrin, düşüncenin ve sözün özgürce söylenmesinden yanayız. Çizgimiz şudur; terör ve şiddet. Terör ve şiddete bulaşmadan herkes düşüncesini açıklayabilir. Fikrini söyleyebilir. İnancını zaten yaşayacak. Orada sınırsız bir hürriyet olması gerekir ama teröre ve şiddete kim bulaşıyorsa biz bunun karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Destici, terörü lanetleyerek şöyle konuştu:

"Bugün Meclis'te bir PKK terör örgütü var. Bizim kırk yıldan fazla canımızı yakan. Hem binlerce şehit var, on binlerce sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Devletin, milletin trilyon doların üzerinde bir mali kaybı var. Düşünün ki bu para ekonomiye girmiş olsaydı, bugün Türkiye iki kat daha büyük bir ülke olabilirdi. O hedeflemiş olduğu dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girebilirdi. Kişi başı milli gelirimiz çok rahatlıkla 20 bin doların üzerinde olabilirdi. Bu kadar dış borcumuz olmazdı ve bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da yaşamazdık ama maalesef işte Türkiye'yi bunlarla meşgul ediyorlar. Hem bir taraftan canımıza kastediyorlar, öbür taraftan malımıza kastediyorlar, diğer taraftan geleceğimizi ipotek altına alıyorlar. Maalesef milletin önemli bir kısmının fakirlik içinde yaşamasına sebep oluyorlar."

"Hazine yardımı yanlış uygulanıyor"

Destici, barajı geçen partilere yapılan Hazine yardımıyla ilgili şöyle konuştu:

"Genel olarak Hazine yardımı yanlış uygulanıyor. Anayasaya da aykırı dağıtılıyor çünkü Anayasanın 68. maddesi diyor ki 'Siyasi partilere hakça ve yeteri miktarda yardım yapılır.' Peki şimdi bakıyorsun bu hakça mı yapılıyor, yeterli miktarda mı yapılıyor? Şimdi bakıyorsun sadece 5 partiye veriyor. Bir oy barajı getirilmiş. Aynı seçim barajı gibi. Sadece 5 parti alıyor. Dolayısıyla da burada bir hakça dağıtım yok."

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sistemine destek

Mustafa Destici, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"Hükümetin en son bu TL mevduat hesaplarına kur garantisi getirmesini doğru buluyoruz, destekliyoruz. Zaten bunun olumlu yönde sonuçları da görüldü. Kur birden çok süratli bir şekilde aşağıya düştü. Burada yine özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan ve onun çevresindeki partiler, döviz yükseliyor 'Şu dövizi durdurun.' diye bağırıyorlar. 'Milletin canı yanıyor.' diyorlar. Döviz düşüyor, bu sefer de 'Niye düştü?' diye bağırıyorlar çünkü niyetleri üzüm yemek değil, niyetleri tamamen bu süreçten acaba biz bir siyasi rant, kazanç, menfaat elde ederiz de işte bu hükümeti nasıl erken seçime zorlarız, seçimde de nasıl kaybettiririz de biz geliriz gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. Bunu da doğru bulmuyorum."