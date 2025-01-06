BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu - Son Dakika
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Politika

BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu

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DEM Parti heyetinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra siyasi partileri ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Destici, ''Heyet bize gelmek istiyorsa öncelikle 'PKK silahlı bir terör örgütüdür ve silahını bırakıp devlete teslim olsun' demesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

06.01.2025 10:18  Güncelleme: 10:29
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu, yeni haftada da devam edecek. Heyet ilk olarak AK Parti Meclis gurubunu ziyaret edecek.

"HEYET BİZE GELMEK İSTİYORSA..."

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetinin Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edip etmeyeceği ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve bu ziyaretin olabilmesi için DEM Parti heyetine şart koşan BBP lideri Mustafa Destici, "Heyet bize gelmek istiyorlarsa öncelikle 'PKK silahlı bir terör örgütüdür ve silahını bırakıp devlete teslim olsun' şeklinde bir açıklama yapmalıdır. Biz ondan sonra görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ TERÖR VE ŞİDDETTİR"

Sözlerinin devamında kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu vurgulayan Destici, "Biz herkesin fikrine, düşüncesine saygılıyız, herkes fikrini söyleyebilir. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Elinde silah olanlarla, henüz silahı bırakmamış olanlarla konuşmayız da görüşmeyiz de müzakerede etmeyiz" şeklinde konuştu.

BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu

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Son Dakika Politika BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Genç:
    tayyip baban dedirttir sana 77 11 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    sen Varya sen Destici senin yatıcak yerin yok?? 72 9 Yanıtla
  • soner yavuz:
    dünün fetöcüleri bunlar bu ülke bunlardan medet umuyor gerçekten çok aci ülke kimlere emanet şuna bir bakın yönetenlere 61 11 Yanıtla
  • deyvani10 :
    ağlanacak duruma gülüyoruz. bu memleket ne çekmişse vatan bayrak edebeyati yapanlardan çekti 59 2 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    bu kimdir muhatabımız değilsin hadi ordan hele tipe bak 41 6 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    ortaklarına desene.Sahtekar milliyetçiler. 42 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    KALKTA GÖR MUHSİN BAŞKAN KALKTA GÖR, ÜLKEDE NELER OLUYOR, BU KOYUN SÜRÜLERİ NE ZAMANKİ YANLIŞA DOĞRU DEMEYİ BIRAKIR İŞTE O ZAMAN MEMLEKET DÜZELİR 38 2 Yanıtla
  • Mirac Aslanoglu:
    100 tane oyun var bir de kendini bir şey sanıyorsun 28 2 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    diyelim ki dedi ama yine eskisi gibi faaliyetler yaparsa ne olacak demem o ki laf cambazlığı bu 17 2 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    gereksiz bir figürsün sen destici 15 2 Yanıtla
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