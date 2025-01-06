BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu

Politika

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu, yeni haftada da devam edecek. Heyet ilk olarak AK Parti Meclis gurubunu ziyaret edecek.

"HEYET BİZE GELMEK İSTİYORSA..."

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetinin Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edip etmeyeceği ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve bu ziyaretin olabilmesi için DEM Parti heyetine şart koşan BBP lideri Mustafa Destici, "Heyet bize gelmek istiyorlarsa öncelikle 'PKK silahlı bir terör örgütüdür ve silahını bırakıp devlete teslim olsun' şeklinde bir açıklama yapmalıdır. Biz ondan sonra görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ TERÖR VE ŞİDDETTİR"

Sözlerinin devamında kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu vurgulayan Destici, "Biz herkesin fikrine, düşüncesine saygılıyız, herkes fikrini söyleyebilir. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Elinde silah olanlarla, henüz silahı bırakmamış olanlarla konuşmayız da görüşmeyiz de müzakerede etmeyiz" şeklinde konuştu.