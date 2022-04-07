BBP Lideri Destici: "Her zaman özel güvenlik görevlilerinin yanında olduk" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, her zaman özel güvenlik görevlilerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret ederek özel güvenlik görevlilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Her zaman özel güvenlik görevlilerinin yanında olduklarını ifade eden BBP Genel Başkanı Destici, "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi TBMM Başkanlığına sunmuştuk. Bu kanun teklifimizin sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

Destici, özel güvenlik görevlilerinin, günümüzde toplumsal hayatın her alanında ve özellikle stratejik noktalarda görev yaptığını söyledi. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alındığında kamu hizmeti yaptıklarını belirten Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirici düzeye getirilmesi talebinin doğal olduğunu anlattı. Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanmasının önemine değinen Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif verilmesi gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları söyledi:

"Kanun teklifimizin 4. maddesinde yer alan 5188 sayılı kanun çerçevesinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin iş koluna bakılmaksızın, tüm özel güvenlik işçilerinin Savunma ve Güvenlik iş kolunda sayılmalarıydı, özel güvenlik görevlilerinin ve özel güvenlik alanında faaliyet gösteren Sendikaların bu haklı talebinin gerçekleşmesi için takipçi olacağız."

Destici, BBP olarak kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Çağırıcı ise "Genel Başkanın TBMM'de özel güvenlik görevlileri için olan kanun teklifindeki son gelişmeleri değerlendirdik. Meslektaşlarımız ve biz özel güvenlik görevlilerine olan desteği ve özel güvenliklerin her zaman yanında olmasından dolayı Genel Başkana müteşekkiriz" diye konuştu. - ANKARA