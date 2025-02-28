BBP lideri Destici, Öcalan\'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

Politika

Öcalan\'ın yanındaki üç kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Destici yaptığı açıklamada, "Dün yapılan açıklamayı dikkatle takip ettik. Açıklama, muhtevasından ziyade mahiyeti itibarıyla da kabul edilebilir olmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için gelecekte yaşanacak olumsuzlukların da aynası olmuştur" dedi.

İşte Destici'nin açıklaması;

"Gelinen noktada da, terör örgütünün elebaşına, terör örgütü mensuplarına ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümündeki yapılanmaya ve onların ipini tutan küresel emperyalist güçlere asla güvenmiyoruz.

Dünkü açıklama, sürecin ülkemizi hangi kötülüklere götüreceğine dair önemli ipuçları da vermiştir. Bizim için, bugün takdim edilmeye çalışıldığı gibi, terör örgütünün elebaşısı ve terör örgütünün siyasi uzantıları 'demokrasi kahramanı', terör örgütü mensupları ise affedilmesi gereken 'savaş suçluları' olmayacaktır.

"TÜRKİYE'DE 'KÜRT SORUNU' YOKTUR"

Tekrar ifade etmekte fayda var: Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' yoktur. Kürt kökenli vatandaşlarımız, Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni oluşturan tüm etnik unsurlar gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve aziz milletimizin, bir diğerinden farkı olmayan ayrılmaz bir parçasıdır.

"SİLAH BIRAKMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları, eşit haklara ve hürriyetlere sahiptir. Bitmiş ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından kafası ezilmiş kanlı ve hain PKK terör örgütü yapılan çağrıya uysa bile, Türkiye sınırları dışında farklı isimlerle varlığını sürdüren ve ülkemiz için en büyük tehdit olan terör örgütü unsurları, çağrının kendilerini kapsamadığını ifade ederek, silah bırakmayacaklarını açıklamışlardır.

"RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bu ve çok sayıdaki sebeple; Anayasa'da, milletimizi ve ülkemizi, bölge, etnik köken ve dil farklılıkları üzerinden parçalara ayıracak değişikliklere; Suriye'de Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerine devam etmesine; Geçmişte işlenmiş olan suçların yok sayılmasına ve terör suçlularının affedilmesine hiçbir şekilde rıza göstermeyeceğiz.

"TERÖRİSTLE MÜZAKERE EDİLMEZ"

Hiçbir şey, terör örgütünün 'evlatlarımızın katili' olduğu gerçeğini değiştirmeyecek, şehitlerimizin manevi şahsiyetini huzura erdirmeyecek ve onların geride bıraktığı ailelerinin acısını dindirmeyecektir. Son söz: Dün bir kez daha şahit olduk ki; 'Terörle, teröristle müzakere edilmez, tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek kökü kazınır.'"