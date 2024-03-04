Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.
Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı. Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.
Askeralma Kanunu'nda da belirtildiği gibi bedelli askerlik ücreti, güncel memur aylık katsayısının 240.000'e çarpımı ile belirlenir. Bu hesaplama ise ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Ocak ayında belirlenen ücret, 30 Haziran'a kadar geçerli olurken temmuz ayında belirlenen ücret, 31 Aralık'a kadar geçerli olur. Bu hesaplamaya göre bedelli askerlik için 1 Ocak – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında ödenecek tutar ise 182.608,92 TL olarak belirlendi.
Bedelli askerlik ödemelerinde dikkat etmeniz gereken bir diğer konu, ücretin peşin olarak ödenmesi. Çünkü bedelli askerlik için belirlenen ücret için bir taksitlendirme seçeneği sunulmaz. Bunun için anlaşmalı bankalara, defterdarlık ve mal müdürlüklerine bedelli askerlik ödemesi yaparken tüm ücreti peşin olarak ödemelisiniz. Bedelli askerlik ücretini ödemek için yeterli nakdiniz yoksa da bankaların sunduğu bedelli askerlik kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra da bedelli askerlik hizmetinden yararlanarak 28 günde askerlik görevinizi yerine getirebilirsiniz.
Son Dakika › Politika › Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu? Bakan Güler'den açıklama var - Son Dakika
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