Belçika Başbakanı De Wever'ın bütçe krizindeki istifasını Kral Philippe askıya aldı - Son Dakika
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Belçika Başbakanı De Wever'ın bütçe krizindeki istifasını Kral Philippe askıya aldı

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Koalisyon ortaklarının 2027 bütçesinde uzlaşamaması nedeniyle Belçika Başbakanı Bart De Wever, Kral Philippe'e istifasını sundu. Kral istifayı askıya alırken 10 milyar euroluk açığa çözüm bulunamaması krizin ana nedeni olarak gösterildi.

Belçika'da 2027 yılı bütçesi hazırlıkları kapsamında hükümet ortağı koalisyon partilerinin anlaşamaması sonrası Başbakan Bart de Wever Kral'a istifasını sundu. Kral Philippe ise istifayı askıya aldı.

Belçika'da "Arizona" olarak adlandırılan koalisyonu, federal bütçe görüşmelerinin tamamen kilitlenmesiyle krize girdi. Başbakan Bart de Wever, yerel saatle 09.30'da Kral Philippe'in huzuruna çıkarak hükümetinin istifasını sundu. Başbakan de Wever'in resmi istifa mektubunu sunmasının ardından ülkede meraklı bir bekleyiş başladı. Bart de Wever kısa süren bir görüşmenin ardından Kraliyet çalışma sarayından ayrıldı.

Kral istifayı askıya aldı

Kral Philippe'in istifayı kabul etme, reddetme veya askıya alarak partilere yeni bir müzakere süreci için zaman tanıyabilme seçenekleri arasından askıya almayı tercih ettiği bildirildi. İstifanın kabul edilmesi durumunda ülke 40 gün içinde seçim sürecine girmesi gerekiyordu. Kral Philippe'in ülkedeki belli başlı siyasi parti başkanlarının yarın sabah saatlerinde davet edip kendileriyle müzakere edeceği bildirildi.

Bütçe krizi aşılamadı, istifa geldi

Koalisyonun bütçe krizi, federal bütçede 10 milyar euroluk açık için ortak bir yol bulunamaması nedeniyle yaşandı. Dün gece geç saatlere kadar süren "kern" adı verilen müzakere toplantısından da hiçbir uzlaşma çıkmadı. MR, Vooruit ve Les Engages arasında vergiler, harcamalar ve büyük servetlere ek vergi gibi konularda derin ayrışmalar yaşandığı bildirildi. Koalisyon ortağı partilerden Frankofon Liberal Parti MR'in masadaki vergi artışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek yapısal tasarruf önlemleri istediği, Flaman Sosyalist Partisi Vooruit ve eski Frankofon Hıristiyan Demokrat parti Les Engagés'nin ise büyük servetlerin daha fazla katkı vermesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Bu farklı yaklaşımlar koalisyonu krize sürükleyen ana nedenler olarak aktarıldı.

Öte yandan, muhalefet partisi Ecolo Arizona, koalisyonunu dogmatik ve tıkanmış olarak niteledi. Aşırı sol parti PTB, de Wever'in istifasının üzücü olmayacağını söyleyerek milyonerlere vergi önerisinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

Kaynak: İHA
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