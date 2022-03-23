Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika
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Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı

23.03.2022 11:37
Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açılış resepsiyonuna katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte Belçika'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açılış resepsiyonuna katıldı.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Su çiftinin yanı sıra, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye Belçika Fahri Konsolosu Veysel Memiş, il protokol üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Belçika ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Su, Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yükselerek devam ettiğini belirtti. Hem Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının hem de Türkiye'de bulunan Belçika vatandaşlarının bu ilişkiye çok büyük katkı sağladığını kaydeden Su, "Bu dostluk bağları ekonomiye de yansıyor, bugün gelinen noktada iki ülke arasında 10 milyar dolar üzerinde ticaret hacminin gerçekleştiğini görüyoruz. Büyükelçi Paul Huynen'in ilimizi ziyaretleri ve Belçika Fahri Konsolosu olarak atanan Veysel Memiş'in katkıları ile bu ticaret hacminin daha da yükseklere taşımış olacağız. Mersin'in sahip olduğu imkanlar ile Belçika'nın sahip olduğu imkanlar bu ticaretin çok daha yukarılara taşınmasına fırsat sağlayacaktır. İnanıyorum ki bugün hizmete açtığımız fahri konsolosluğumuz ile her alanda ilişkilerimiz çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir" dedi.

Konuşmasının sonunda Belçika Fahri Konsolosu olarak atanan Veysel Memiş'e görevinde başarılar dileyen Su, fahri konsolosluğun hayırlı olmasını diledi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye Belçika Fahri Konsolosu olarak atanan Veysel Memiş'in de konuşma yaptığı programda, kurdele kesilerek konsolosluğun sembolik açılışı gerçekleştirildi.

Törende Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen tarafından Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye Belçika Fahri Konsolosu olarak atanan Veysel Memiş'e, fahri konsolosluk beratı takdim edildi. - MERSİN

Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı
Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı

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Veysel Memiş, Belçika, Mersin, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika


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