Belediye Başkanı Ramazan, gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi.

Söğütlüdere Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın yanında Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara'da katıldı. Belediye Başkanı Ramazan, yaptığı açıklamada, Kilis'in 1970'li ve 1980'li yıllarda yapılmış olan şehir kanalizasyon sisteminin ekonomik ömrünü tamamladığını ifade ederek, "Gelecek 50 yıl için şehrimizin alt yapı ihtiyacını karşılayacak olan projelerimiz belediyemiz kaynaklarından tek bir kuruş dahi harcanmadan, tamamı almış olduğumuz hibelerle yapılacaktır. şehrimizin tarihinden bu yana belediyemizin alt yapı projeleri için almış olduğu en büyük hibe tüm memleketimize ve bu şehirde yaşayacak; geleceğimiz, güvencemiz, sevincimiz ve umudumuz olan gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. 1980'li yıllarda, 70 bin nüfusuna göre yapılmış olan mevcut şehir kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi, artan nüfusla beraber bugün yaklaşık 206 bin nüfus var. Çok fazla baskıya maruz kalmakta ve mevcut hat bu yükü ne yazık ki kaldıramamaktadır. Şehrimizde yağmur yağdığında teraslardaki ve avlulu evlerdeki avludaki sular kanalizasyon sistemine girmektedir. Yağmur sularının kanalizasyon sistemine girmesi nedeniyle özellikle yağışın yoğun olduğu kış aylarında hatlar yeterli gelmemekte, düşük kotlu mahallelerde evleri kanalizasyon suları basmakta, vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. O dönemde kullanılan boru çapları 200'lük olarak imal edilmiş, bu sebeple günümüzde hem kapasite olarak yetersiz kalmış, hem de ekonomik ömrünü kaybetmiştir. Hat genelinde bazı noktalarda tıkanmalar ve çökmeler meydana gelmiştir. Bu problemlerin önüne geçilmesi için hayata geçirilen bu projelerde kullanılan yeni hatlar, demir donatılı beton büz boru olmakla beraber, minimum boru çapı 300'lük olmak üzere, farklı ebatlarda yer yer 1600'lük borular kullanılacak şekilde FRIT II kapsamında 214 kilometre, MADAD fonu kapsamında 30km kanalizasyon hattı olarak projelendirilmiştir. Yine her iki hibe kapsamında yapılan hatlardan dolayı tahrip edilen asfalt ve kaldırım kaplamaları hibe kapsamında onarılacaktır. Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinin de içinde bulunduğu bölgede, Kilis Belediyesi olarak gerekli iş ve işlemleri tamamlayarak hibenin kullanımını ilk olarak sağlayan belediye olmayı şükürler olsun ki başardık. Bu girişimlerimiz sonucunda MADAD fonu kapsamında 10 milyon Euro, FRIT II ( Türkiye'de ki mülteciler için mali yardım programı) kapsamında 25 milyon euro hibe kaynağı memleketimize kazandırdık" dedi.

Ramazan, Yeni imara açılan yerlere imce suyu hatta döşendiğini ifade ederek, "Yine 2013 yılında içme suyu şebeke hattının eksik bölgelerini imal etmiş ve hattı tamamlamış olsak da, geçen süre zarfında yeni imar alanları oluşturulmuş ve bu bölgelerde yeni içme suyu şebeke hattına ihtiyaç duyulmuştur. Yapımı devam eden bu projelere bu bölgelerde dahil edilerek bu alanlarda 55 km ilave içme suyu hattı yapılarak gerekli çalışmalar yürütülecektir. Hem ilimiz hem ülkemiz için ciddi bir kaynak olarak karşımıza çıkan bu projelerin tamamlanması ile beraber ilimizin alt yapı sorunu önümüzdeki yaklaşık 50 yıl için kesin bir çözüme kavuşmuş olacaktır. Bu projelerin uygulanmasında belediye olarak herhangi bir eş finansman, kredi ya da farklı bir kaynak kullanımı olmamakla beraber, yapmış olduğumuz girişimler sonucu KDV konusunda dahi muafiyet alınmıştır. Belediyemiz kaynaklarından bir tek kuruş çıkmadan gerçekleşecek olan bu yatırımı ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tohumcu, Kilis'in her geçen gün değiştiğini ifade ederek, "Kili bundan 20-30 yıl önceki Kilis değil, sürekli değişen, gelişen bir şehir. Bu nedenle önümüzdeki 25-50 yılı düşünerek alt yapı hizmetlerini yapmamız gerekiyor. Kilis'in tanıtım açısından son günlerde yapılan faaliyetler çok önemlidir. Kenti şantiye haline getirdik. Alt yapı üst yapı, tabiki ufak defek sorunlar eksiklikler olacaktır. Bugün bu yatırımları yapmaz isek ilerleyen yıllarda büyük sıkıntı çekilir. Kilis, gerek OSB, gerekse Poateli- Şahinbey OSB'ye yeni yatırımlar geliyor. Belki önümüzdeki yıllarda nüfus oranı daha ada artacak. Bu nedenle bu yatırımları yapmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını taleplerini hak veriyorum. Ama bu hizmetler yapıldıktan sonra daha yaşanır bir Kilis olacaktır" dedi. - KİLİS