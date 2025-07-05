Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel zehir zemberek ifadeler kullandı. Özel, Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme." dedi.
Son Dakika › Politika › Belediye başkanlarının gözaltına alınmasının Özel'den zehir zemberek sözler - Son Dakika
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