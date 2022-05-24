Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı - Son Dakika
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Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı

24.05.2022 11:28

Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı Kırşehir'de 18 Mayıs tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 'Kitap Fuarı' etkinliklerine katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun basın ekibi, sesi açık unutunca, ilginç diyalog,...

Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 18 Mayıs tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 'Kitap Fuarı' etkinliklerine katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun basın ekibi, sesi açık unutunca, ilginç diyalog, montajsız şekilde Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun sosyal medya hesabına yansıdı.

Açık unutulan ses kaydında belediye basın birimi sorumlularından S.D., ile belediyede kameraman olarak çalışan görevli arasındaki ilginç diyalog sosyal medya hesabına kesintisiz şekilde kamuoyuna aktarıldı. Açık olan ses kaydında geçen diyalog ise şöyle:

"Kameraman, küfür ediyor.

Basın Sorumlusu S.D.: "Senin benim başıma gelenden haberin yok değil mi? Cumartesi günü patladım."

Kameraman: "İşi bilmediklerinden kaynaklanıyor. Başkanın arkasında nasıl titredi ikisi de."

Basın Sorumlusu S.D.: "Bir tane mikrofon ayarlamayı akıl edemiyorlar. Bana versinler abartısız söylüyorum. Ben her şeyi tek başıma organize ederim. Yaparım demiyorum. Organize ederim."

Kameraman: "15-20 kişi var değil mi abi. 20 Kişiyi sen buraya oturtturacağına ver abi eline iş"

Basın Sorumlusu S.D.: "Ver eline broşürü dağıtsın onu da yapmıyorlar. Basın yapsın benim işim mi?"

Basın Sorumlusu S.D.: "Bir haftadır yatıyorlar. Boş boş duruyorlar"

Kameraman: "Bir şey yapıyorlarmış gibi görünüyorlar ama ortada bir şey yok."

Neşet Ertaş Kültür Merkezi önünde kadınlar yürüyor.

Basın Sorumlusu S.D.: "ooo, bak"

Kameraman: "Öyle deme abi vuracaksın"

Basın Sorumlusu S.D.: "Tabi canım. Şuraya kadar net biçtin biçtin. Burada bitiyor."

Kameraman: "Abi milletin evi ölü evi"

Basın Sorumlusu S.D.: "Yeni nesil iyi olacak"

Kameraman: "Ben sana bir şey söyleyim mi abi hiç iyiye gitmiyoruz"

Basın Sorumlusu S.D.: "Herhalde yani"

Kameraman: "Her türlü kötüye gidiyoruz farkındasın değil mi".

Farkında olunmadan kaydedildiği öğrenilen kayıt ise Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'na ait sosyal medya platformundan da yayınlandı.

Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı
Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı
Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı
Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı

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Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı Kırşehir'deki ceviz bahçeleri zirai dondan olumsuz etkilendi Kırşehir'deki ceviz bahçeleri zirai dondan olumsuz etkilendi
Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Kırşehir, 18 mayıs, Kitap, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı - Son Dakika


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