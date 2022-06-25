Berlin Belediye Başkanı, sahte Kiev belediye başkanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Berlin Belediye Başkanı, sahte Kiev belediye başkanı ile görüştü

25.06.2022 23:38
Berlin Belediye Başkanı, sahte Kiev belediye başkanı ile görüştü

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko internet üzerinden toplantı yaparken, Giffey'in karşısındaki kişinin Klitschko kılığına giren başka biri olduğu tespit edildi.

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko internet üzerinden toplantı yaparken, Giffey'in karşısındaki kişinin Klitschko kılığına giren başka biri olduğu tespit edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin'deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti. Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı. Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi.

Berlin Senato Sözcüsü Lisa Frerichs de yaşanan ilginç olay üzerine kamuoyuna açıklama yaparak, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Berlin belediye başkanının aslında Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile değil ona benzeyen biri ile görüşme yaptığını söyledi. Yaşanan durumu, "Derin bir sahtekarlık" sözleriyle aktaran Frerichs, Devlet Kriminal Dairesi tarafından olayın araştırıldığını söyledi.

BÜYÜKELÇİ TARAFINDAN TEYİT ALINDI

Olayın ne şekilde ortaya çıktığı konusunda ise Frerichs başka detaylar verdi. Şüphe üzerine Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ile temasa geçildiğini aktaran Frerichs, "Başkanın muhatabının Vitali Klitschko olmadığına dair şüpheler vardı. Görüşmenin ilerleyişi ve konunun belirlenmesi konusunda Berlin tarafında şüpheler oluştu. Muhatabın Klitschko olmadığı Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk tarafından teyit edildi" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA KULLANILDIĞINA DAİR ŞÜPHELER VAR"

Öte yandan, Berlin tarafı muhatabın Klitschko'yu taklit eden biri olarak tanımlarken hem Alman medyası hem de Batı medyası ortaya yapay zeka iddialarını attı. Devlet Kriminal Dairesi'nin hala soruşturduğu olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğu iddia edildi. Yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu iddia edilen karakterin kim olduğu veya kimler tarafından yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğunun tespiti için çalışıldığı aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi Akdeniz Belediyesi hangi parti? Akdeniz Belediye Başkanı hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı kimdir? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Akdeniz Belediye Başkanı hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı kimdir?
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Berlin Belediye Başkanı, sahte Kiev belediye başkanı ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 23:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Berlin Belediye Başkanı, sahte Kiev belediye başkanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement