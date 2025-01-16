Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Politika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Savcılık suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

16.01.2025 21:42
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İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 31 kişi tutuklama talebiyle İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış ve 47 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) bağlanarak ifade vereceği öğrenildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına saat 10.40 itibariyle başlandı.

RIZA AKPOLAT İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17.50'de başlayan savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 31 kişi tutuklama talebiyle diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol kararı uygulanması talebiyle İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 9 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve Beltaş Başkanı Önder Gedik'in de olduğu öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Umut Ürgün:
    Allah için şu izmirede bir el atın 127 20 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    dinozor parkinada bir el atsinlarmi, yunus emre vskfınada el atsalar olurmu. 0 0
  • BirNeFesSiir null:
    Kim olursa olsun suç isliyorsa cezasını çekmeli ama CHP zihniyeti farklı bir zihniyet pkk ya destek veren zihniyet adalet istemez !!! 29 47 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    akp.lilerde dahil mi? 0 0
    Sinan K:
    apoyu meclise çağıranda chp değil mi ahmet turku protokolle karsilayanda chp 0 0
    SnOW gRaiN:
    pkk denince aklima mhp akp geliyor 0 0
  • Barış Yılmaz:
    Adaletsizllik bu 48 26 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Niye size mübah mı? 0 0
    BirNeFesSiir null:
    haklısın CHP demek adalet demek pkk ya destek demek dimi ? 0 0
  • Aykut Kalkan:
    reisin pacalar tutustu kime salca olucagini sasiriyor 44 29 Yanıtla
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