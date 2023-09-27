Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Mini toplantıda yerel seçim hazırlıkları ile TBMM'de görüşülecek tekliflerin değerlendirildiği öngörülüyor.

GÜNDEMLERİ YOĞUN

Kulislerde yer alan bilgilere göre görüşmede yeni yasama döneminde Meclis'e gelecek teklifler ve düzenlemeler ele alındı. Diğer yandan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler de masaya yatırıldı. Toplantı sonrası liderler açıklama yapmadı.

GEÇEN AY GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli sık sık bir araya geliyor. İki lider son olarak 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda görüşmüştü. Toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü. Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl 10'uncu görüşmesini gerçekleştirdi.