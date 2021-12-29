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Beyaz Saray: "Biden ile Putin yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek" - Son Dakika

Beyaz Saray: "Biden ile Putin yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek"

29.12.2021 20:42
Beyaz Saray: "Biden ile Putin yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Beyaz Saray üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden, Rusya ile diplomatik ilişkiler de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele almak üzere 30 Aralık Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" ifadelerini kullandı. Horne, "Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağına karşı ortak bir yaklaşım üzerinde istişare ve koordinasyon sağlayarak Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla kapsamlı bir diplomasi yürütmeye devam ediyor" dedi. Biden'ın Avrupa'daki liderlerle konuştuğunu ve Biden yönetimi yetkililerinin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile çok taraflı ilişkiler kurduğunu hatırlattı. - WASHINGTON

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Ulusal Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyaz Saray: 'Biden ile Putin yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek' - Son Dakika


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