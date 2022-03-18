Beyaz Saray: "Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı" - Son Dakika
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Beyaz Saray: "Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı"

18.03.2022 22:51
Beyaz Saray: "Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı" denildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı" denildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin ardından Beyaz Saray yazılı açıklama yayınladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırılarına odaklandı. Başkan Biden, ABD'nin ve müttefiklerimizin bu krizle ilgili görüşlerini özetledi. Görüşmede Çin'in, Ukrayna'daki sivillere karşı acımasız saldırılar düzenleyen Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları hakkında bilgi verildi" ifadelerine yer verildi. Başkan Biden'ın Rusya-Ukrayna krizi hakkında diplomatik bir çözüm talebini yinelediğini belirten Beyaz Saray açıklamasında, "Devlet Başkanı Xi ve Başkan Biden, 2 ülke arasındaki rekabeti yönetmek için açık iletişim hatlarının sürdürülmesinin önemi konusunda anlaştı. Başkan Biden, ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini yineledi ve ABD'nin statükoda herhangi bir değişikliğe karşı çıkmaya devam ettiğini vurguladı" sözlerini kullandı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyaz Saray: 'Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray: "Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı" - Son Dakika
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