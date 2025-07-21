Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Trump, İsrail'in Suriye saldırısından haberdar değildi - Son Dakika
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Politika

Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Trump, İsrail'in Suriye saldırısından haberdar değildi

Beyaz Saray\'dan dikkat çeken açıklama: Trump, İsrail\'in Suriye saldırısından haberdar değildi
21.07.2025 22:49
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'yi bombalamasından habersiz olduğunu açıkladı. Sözcü, Trump'ın saldırıdan haberdar olmadığını ve hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'yi bombalamasından haberdar olmadığını ve hazırlık yakalandığını ifade etti.

İsrail ordusunun, Süveyda'daki çatışmaları gerekçe göstererek, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'na düzenlediği saldırıların yankıları sürüyor.

"TRUMP HABERDAR DEĞİLDİ"

Son olarak Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'yi bombalamasından haberdar olmadığını ve hazırlıksız yakalandığını ifade etti. Leavitt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun müdahil olmasıyla Suriye'de anlaşma sağlandığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca Suriye'nin bombalanması ve Gazze'de kilisenin vurulmasının ardından Trump'ın Netanyahu'yu aradığını ve durumu düzeltmesini istediğini bildirdi.

BEYAZ SARAY'IN KULİSLERİNDE NETANYAHU ÖFKESİ

Öte yandan Axios haber sitesine konuşan bazı Beyaz Saray yetkilileri, saldırganlığı giderek artan Netanyahu'ya "deli gibi davrandığı, sürekli her şeyi bombaladığı" yönünde eleştirilerde bulundu. Yetkililerden biri, Netanyahu'nun bu hareketlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyi baltalayabileceğine ve iyi niyetini tüketebileceğine işaret etti.

"NETANYAHU USLU DURMAYAN BİR ÇOCUK GİBİ"

Bir diğer üst düzey yetkili, İsrail'in bu hafta Gazze'deki bir kiliseye düzenlediği bombalı saldırıya dikkati çekerek, bu olayın Trump'ın Netanyahu'yu arayıp açıklama talep etmesine yol açtığını vurguladı. Trump yönetimi içinde Netanyahu'ya karşı artan bir şüphecilik olduğunun altını çizen yetkililer, İsrail Başbakanı'nın "bazen uslu durmayan bir çocuk gibi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, cuma günü Suriye'deki tırmanışı durduran ateşkese rağmen Washington'un, Netanyahu ve bölgesel politikaları konusunda çok daha fazla endişe duymaya devam ettiğini kaydetti.

ABD'NİN SURİYE TEMSİLCİSİNDEN OLAY SÖZLER

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Barack, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili tarihi bir itirafta bulundu. İsrail'in Suriye'de güçlü ve merkezi bir hükümet değil istemediğini, parçalanmış ve bölünmüş bir Suriye'yi tercih edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürülmüştü.

İsrail ordusu, Süveyda'daki çatışmaları gerekçe göstererek, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.

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Son Dakika Politika Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Trump, İsrail'in Suriye saldırısından haberdar değildi - Son Dakika

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