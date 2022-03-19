Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda sonuçları açıkladı" - Son Dakika
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda sonuçları açıkladı"

19.03.2022 03:26
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda sonuçları açıkladı"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı sanal görüşmede Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde Çin'e doğrudan etkilerinin ve sonuçlarının olacağını ilettiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı sanal görüşmede Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde Çin'e doğrudan etkilerinin ve sonuçlarının olacağını ilettiğini kaydetti.

Beyaz Saray, Pekin'i Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için askeri veya ekonomik yardım sağlamaktan caydırmaya çalışırken, ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile konuya ilişkin yaklaşık 2 saatlik bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Biden'ın görüşmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Biden'ın Xi Jinping ile yaptığı görüşmede Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde Çin'e doğrudan etkilerinin ve sonuçlarının olacağını ilettiğini kaydetti.

Psaki, "Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda olabilecek sonuçları açıkladı" ifadelerini kullandı.

Psaki konuşmasında, Çin'in, Rusya'ya tavrı konusunda nerede durmak istediğini seçmesi halinde, tarih kitaplarının onlara nasıl bakacağını ve eylemlerinin nasıl görüleceği konusunda kendileri için bir karar vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Psaki basın toplantısında, Çin'in de Tayvan meselesini gündeme aldığını, fakat ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini yineledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir silah sevkiyatının "meşru hedefler" olarak görüleceği yönündeki açıklamasına ilişkin soruları yanıtlayan Psaki, bunu daha önce yapılmış bir tehdit olarak nitelendirdi ve bu tehdidin devam etmesi halinde Beyaz Saray'ın durumu yakından takip edeceğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'ya gönderilen konvoyların sadece askeri yardımı taşımadığını aktaran Psaki, çoğu insani yardımın yanı sıra gıda ve diğer yardımların da sağlanmakta olduğunu kaydetti. - WASHINGTON

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Beyaz Saray: Çin, Rusya-Ukrayna konusunda ne tarafta duracağına karar vermeli Beyaz Saray: Çin, Rusya-Ukrayna konusunda ne tarafta duracağına karar vermeli

Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, 'Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda sonuçları açıkladı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda sonuçları açıkladı" - Son Dakika
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