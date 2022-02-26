Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık" - Son Dakika
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık"

26.02.2022 05:50
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık"

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine rağmen Beyaz Saray'ın Rusya ile "diplomasiyi sonsuza kadar ortadan kaldırmadığını" belirterek, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yönelik yaptırımlara ilişkin Avrupa...

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine rağmen Beyaz Saray'ın Rusya ile "diplomasiyi sonsuza kadar ortadan kaldırmadığını" belirterek, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yönelik yaptırımlara ilişkin Avrupa Birliği'ne (AB) katılacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna işgali 3. gününde aralıksız devam ederken, Beyaz Saray'dan Rusya ile ABD arasındaki diplomasiye ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara yönelik kararına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiye yönelik yaptığı açıklamada, "Bir liderin egemen bir ülkeyi işgal etmeye başladığı ve bunun ortasında olduğu bir anın, diplomasinin uygun hissettiği an olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine rağmen ABD'nin, Rusya ile "diplomasiyi sonsuza kadar ortadan kaldırmadığına" dikkat çeken Psaki, "Bu, diplomasiyi sonsuza kadar ortadan kaldırmadığımız anlamına gelmiyor. Açıkçası, Başkan Biden, liderler arası düzeyde ilişki kurmaya açık, ancak şimdi bunun sırası değil" dedi.

"ABD, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanmasında AB'ye katılacak"

Yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ABD'nin her zamanki gibi bir dönemde olmadığının altını çizen Psaki, ABD'nin Putin'e Ukrayna'nın işgali nedeniyle özel olarak yaptırım uygulamak için Avrupa Birliği'ne (AB) bu konuya ilişkin katılacağını da doğruladı. Psaki, "Avrupalı müttefiklerimizin kararına uygun olarak ABD, Başkan Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulanmasında onlara katılacak" ifadelerini kaydetti. Gazetecilerin, ABD'nin Başkan Putin'e yönelik yaptırım kararı alıp almadığı sorularına yaptığı açıklamada Psaki, Putin'e yönelik kişisel yaptırımların "bir süredir masada" olduğunu, fakat buna ilişkin nihai kararın "son 24 saat içinde" verildiğini doğruladı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: 'Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık' - Son Dakika


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