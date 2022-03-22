Biden, Avrupa ziyaretinde 3 temel madde üzerine odaklanacak - Son Dakika
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Biden, Avrupa ziyaretinde 3 temel madde üzerine odaklanacak

22.03.2022 22:38
Biden, Avrupa ziyaretinde 3 temel madde üzerine odaklanacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi için yapacağı Avrupa ziyaretinde NATO liderleri ve müttefikleriyle 3 temel madde üzerine odaklanacağını ifade ederek, "Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın bir sonraki aşamasının görüşüleceğini" açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi için yapacağı Avrupa ziyaretinde NATO liderleri ve müttefikleriyle 3 temel madde üzerine odaklanacağını ifade ederek, " Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın bir sonraki aşamasının görüşüleceğini" açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO liderleriyle Ukrayna'daki savaşı görüşmek için Avrupa'ya yapacağı ziyarete değinerek, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik vahşi işgaline yanıt olarak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla kurduğumuz inanılmaz birliği güçlendirmek ve sonraki adımlarımıza bakmak için yarın Avrupa'ya gidiyor" dedi.

Sullivan, Biden'ın NATO ve Avrupalı liderlerle Rusya'nın saldırganlığına karşı 3 temel çabayı görüşeceğini söyleyerek, "İlk olarak, silah ve askeri teçhizat tedarik ederek Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmek, ikinci olarak müttefiklerimizle beraber Rusya'ya ciddi ve artan ekonomik maliyetler yüklemek ve üçüncü olarak, doğu kanadındaki duruşumuzu güçlendirerek NATO, batı ittifakı ve müttefiklerimizi Rus saldırganlığının diğer biçimlerine karşı daha dirençli hale getirmek konularına odaklandık. Başkan Biden'ın Avrupa ziyareti bu 3 temel maddenin her biri için daha fazla eylemi içerecek" dedi.

"Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın bir sonraki aşaması görüşülecek"

Biden'ın Avrupa ziyaretinde NATO lideriyle acil bir NATO zirvesine katılacağını aktaran Sullivan, Biden'ın G7 liderleriyle de görüşeceğini ve AB Konseyine hitap edeceğini ifade etti. Biden'ın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların bir sonraki aşamasını koordine etme fırsatına sahip olacağını belirten Sullivan, Biden'ın liderlere Rusya'ya uygulanan mevcut yaptırımların ağırlaştırılması gerektiğini söyleyeceğini aktardı. Sullivan, "Biden, NATO kuvvetlerinin doğu kanadındaki duruşunu güçlendirmek için müttefiklerle birlikte çalışacak, AB enerji güvenliğini ele alacak ve Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmasını görüşecek. Ukrayna'da acı çeken sivilleri rahatlatmak için koordineli bir insani müdahaleye daha fazla Amerikan katkısını açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Sullivan, Biden'ın Belçika'nın Başkenti Brüksel'den Polonya'ya gideceğini ve burada Polonya Devlet Başkanı ile görüşmesine ek olarak şu anda NATO topraklarını savunmaya yardım eden ABD birlikleriyle temasa geçeceğini söyledi.

"Rusya amacına ulaşamadı"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısını başlatmasındaki 3 temel amacı gerçekleştirmeyi başaramadığını söyleyen Sullivan, "Rusya, Ukrayna'ya boyun eğdirmek, Rus gücünü ve prestijini artırmak, Batıyı bölmek ve zayıflatmak hedeflerine net bir şekilde ulaşamadı. Ancak tam aksini başardı. Ukrayna'nın cesur vatandaşları, ülkelerini savunuyor. Rusya bu vahşi saldırısını sürdürse de Ukrayna halkının elinden ülkelerini alamayacak" dedi.

Rus gücü ve prestijinin tükendiğini, teknoloji ve savunma sektörlerinin tıkandığını söyleyen Sullivan, "Rus ekonomisi güçlü yaptırımlarla sarsıldı" dedi.

"Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek"

Ukrayna'yı zor günlerin beklediğini ve bu savaşın kolay ve hızlı bitmeyeceğini ifade eden Sullivan, "Başkan Biden, Ukrayna halkının kendilerini savunmasına yardımcı olmak, Rusya'ya yaptırımlar yüklemek ve batılı müttefikleri güçlendirmek gibi müttefiklerimizle bir arada kalmamızı sağlamak için Avrupa'ya seyahat ederek güçlü bir mesaj gönderecek" dedi. - WASHINGTON

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Son dakika haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni... Son dakika haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: 'Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek' ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: 'Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek'

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Kaynak: İHA

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