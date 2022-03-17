Biden bu kez Putin'i "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Biden bu kez Putin'i "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi

17.03.2022 21:40
Biden bu kez Putin'i "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu kez de "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu kez de "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti. Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Capitol Hill'de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği'nde konuştu. Biden konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.

Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeye değinen Biden, Xi'nin "söylediği her şeyi hatırladığını" belirterek, "Şaka bir yana 21. yüzyılda demokrasinin sürdürülebileceğine inanmıyor" dedi.

Öte yandan Biden dün bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermişti. - WASHINGTON

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden bu kez Putin'i 'haydut' ve 'katil bir diktatör' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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