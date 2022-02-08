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Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü - Son Dakika

Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü

08.02.2022 02:27
Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da yaptığı ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü vererek, "Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da yaptığı ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü vererek, "Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum, bunu yapacağız" ifadelerini kullanarak, tüm NATO'nun işgal durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimi görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili yaptıkları ortak açıklamada, müttefiklerin birlik içinde hareket ettiğini belirterek, Almanya ve ABD'nin krizi çözmek için işbirliğini yaptığını vurguladı.

Basın toplantısını başlatan ABD Başkanı Joe Biden, "Almanya'ya, Doğu Avrupa'daki diğer tüm ortaklarımıza ve Avrupa Birliği'ne bu ortak çabadaki çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. Biden, "Bugün Almanya ile yakın işbirliğini görüştük. Almanya, bizim en güvenilir ortaklarımızdan biri. Birlikte hareket edeceğiz, birleşik olacağız ve bütün adımları beraber atacağız." dedi.

Biden, "Almanya, ABD ile müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu duruma diplomatik çözümler getirmek için çalışıyor. Almanya ile diplomasinin tüm tarafların ilerlemesindeki en iyi yol olduğu konusunda hemfikiriz" dedi

"Rusya işgal ederse, NATO hazır"

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun harekete geçmeye hazır olduğunu ifade eden Biden, "Rusya ile müzakereleri iyi niyetle sürdürmeye istekli olduğumuzu çok net bir şekilde belirttik. Ancak Rusya Ukrayna'yı işgal etmeyi seçerse, ortaklarımızla beraber hazırız, tüm NATO hazır" dedi.

"Kuzey Akım 2'yi durduracağız"

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyacak olan bir denizaltı boru hattı olan Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü verdi. Biden, "Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum, bunu yapacağız" dedi.

"Ukrayna'daki ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeli"

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumuna karşı Ukrayna'daki ABD ülkeyi terk etmesinin "akıllıca" olacağını söyledi. Biden, "şu anda Ukrayna'da bulunan Amerikalıların ülkeyi terk etmeleri bence akıllıca olur. Diplomatik birliklerimizden bahsetmiyorum, orada bulunan Amerikalılardan bahsediyorum"dedi.

"Rusya'ya yüksek bedel ödeyeceği konusunda açık olduk"

Biden ve Scholz, Rusya'nın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karsı ihlal eylemine geçmesi durumunda "hızlı ve ciddi" yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti. Almaya Başbakanı Scholz, "Çok zor bir durumdayız. Ukrayna'ya yönelik askeri bir tehdit var ve buna sessiz kalamayız. Ukrayna sınırında çok sayıda asker görüyoruz ve bu Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit. Bu yüzden birlikte hareket etmemiz ve birlikte durmamız önemli. Bunun için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız" dedi

Scholz, "Biz tek ses olmaya ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ukrayna'ya karşı bir askeri saldırı olursa Rusya için üzerinde birlikte kararlaştırdığımız, yüksek bedellerin olacağını çok net bir şekilde belirttik" ifadelerini kullandı.

Sczholz, Biden ile yüksek bedeller konusunda hem fikir olduğunu belirterek, "Başkan Putin'e karşı ile hem telefonda hem de şahsen çok açık sözlü oldum. Şimdiye kadar uygulanmamış en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız" dedi. - WASHINGTON

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Avrupa Birliği, Ukrayna, İşgal, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü - Son Dakika


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