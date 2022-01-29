Üye Girişi
Biden, Pittsburgh'da çöken köprüyü ziyaret etti - Son Dakika

Biden, Pittsburgh'da çöken köprüyü ziyaret etti

29.01.2022 00:09
Biden, Pittsburgh'da çöken köprüyü ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, altyapıyı incelemek üzere geldiği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde çöken köprüyü ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden, altyapıyı incelemek üzere geldiği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde çöken köprüyü ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın altyapıyla ilgili konuları ele almak için ziyaret ettiği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde Biden'ın ziyareti öncesi bir köprü çökmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Biden, Pittisburgh ziyareti sırasında çöken köprüyü ziyaret etti. Ziyareti sırasında köprüdeki hasarı inceleyen Biden, ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederek, eyalet ve yerel yetkililerle konuştu.

Biden yaptığı açıklamada, ABD genelinde kötü durumda bulunan 43 binden fazla köprüye atıfta bulunarak, "Hepsini düzelteceğiz. Şaka değil, bu devasa bir değişiklik olacak. Ülke çapında 43 bin tane köprü var ve parayı gönderiyoruz" dedi.

Biden ayrıca, "Pittsburgh'a uzun zamandır geliyorum ve eski bir Pensilvanyalı olarak, Pittsburgh'da kelimenin tam anlamıyla dünyanın herhangi bir şehrinde olduğundan daha fazla köprü olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Biden, Pittsburgh'da çöken köprünün ABD'de altyapıyı yeniden inşa etmenin önemini hatırlattığını belirterek, ülke genelinde 45 bin köprünün kötü durumda olarak sınıflandırılmasının "kabul edilemez" olduğunu açıkladı. - PITTSBURGH

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Pennsylvania, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden, Pittsburgh'da çöken köprüyü ziyaret etti - Son Dakika


Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay uzatıldı Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay uzatıldı         
00:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı         
17:03
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43

Son Dakika Haberleri
23:55 Not bırakarak intihar eden arkadaşa son bakış!
23:44 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
23:25 Burak Elmas'tan transfer müjdeleri! Galatasaray iki isimle anlaştı
23:07 Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
22:57 Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı
22:37 Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz?
22:15 Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
22:26 Karadeniz'in kuzeyinde savaş tehlikesini gören ABD'den peş peşe açıklama: Rusya, Ukrayna'ya girme kabiliyetine ulaştı
21:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı: Bu devlet bana 13 bin euro ödedi
21:47 Aynur Aydın'ın klibinde cinsel fantezi vurgulu sahneler gündeme bomba gibi düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 00:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Pittsburgh'da çöken köprüyü ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement