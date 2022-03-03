Biden: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü" - Son Dakika
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Biden: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü"

03.03.2022 02:34
Biden: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı kararına değinerek, "Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı kararına değinerek, "Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı kararına sair açıklamada bulundu. Biden, "Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi bölebileceğini düşündü" dedi.

Putin'in Batı ve NATO hakkında yanıldığını ifade eden Putin, "O yanıldı. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım. Rusya'nın yalanlarına gerçekle karşılık verdik. Şimdi, özgür dünya onu sorumlu tutuyor" dedi. - WASHINGTON

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü' - Son Dakika


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