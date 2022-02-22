Biden, Scholz ve Macron'dan Rusya'ya kınama - Son Dakika

ABD Başbakanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararını kınayarak, bunun karşılıksız kalmayacağı konusunda anlaştı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgesini bağımsız ülkeler olarak tanımasına tepkiler sürüyor. ABD Başbakanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyayı alarma geçiren tanıma kararına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk'ın bölgelerini 'bağımsız' olarak tanıma kararını şiddetle kınadı. Liderler, atılacak adımları nasıl koordine etmeye devam edeceklerini tartıştı" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya'nın adımı karşılıksız kalmayacak"

Almanya Hükümet Sözcüsü Seteffen Hebestreit'ın açıklamasına göre de üç lider, Putin'in "tek taraflı" adımının Minsk anlaşmalarının açık bir ihlali olduğu konusunda görüş birliğine vardı ve bu adımın karşılıksız kalmayacağı konusunda anlaştı. Hebestreit, "Ortaklar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını hafifletmeme konusunda kararlı olduklarını teyit ettiler" dedi. - WASHINGTON