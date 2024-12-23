Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin - Son Dakika
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Politika

Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dış görünüşünün kendi kültürü olmadığını belirterek, "Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin" dedi.

23.12.2024 20:39  Güncelleme: 20:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takım elbisesini göstererek dış görünüşünün kendi kültürü olmadığını belirten Erdoğan, "Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin. Bunu (Ceket) giydiğin zaman medenisin" dedi.

"BU İKİLEMDEN ÇIKAMIYORUZ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda benim dıştan görünüşüm beni kültürüm değil. Bu sonuçta işte Batı'dan aldığımız kravat, Batı'dan aldığımız ceket. Ama kabul gören bu. Şimdi ben buraya cepken ile çıksam, buraya da işte saat assam, şalvar giysem... İsterim de yani çok da rahat. Daha rahat baktığınızda şalvar giymek. Ama şalvar giyince yobazsın, gericisin. Bunu (Ceket) giydiğin zaman medenisin, modernsin. Bu ikilemden çıkamıyoruz."

Bilal Erdoğan\'dan \'şalvar\' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin

Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Kültür Sanat, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • HKNYLDN:
    Seni sevmem ama doğru söze de ne hacet.. 6 13 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Sen giy kimse karışmaz. 14 1 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    millet açlıkla boğuşuyor bunlar milletin parasıyla krallar gibi yaşıyorlar sanki millet uğrundaymış gibi duyar kasıyorlar bugune kadar hangi işi tuttunuz çalıştınızki karun kadar zenginsiniz sözde müslümanlar garibin gurabanın parasını yiyenler cehennem çukurlarının en dibine gidecek inşallah 5 1 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Münafık veya sahte Müslüman, insanlara kendini Müslüman olarak tanıtan fakat içten inanmayan kişilere denir. Anlayana vesselam 5 0 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    giyiniş stili düşünüş yönteminizi değiştirir. şalvar sizi rehavete sürükler. yayıp oturasınız gelir şalvarla. öyle olduğu için zaten etiket yapışıp kalmış. 4 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Sende Emekli Oldun Maaşını Açıklasana 3 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Millet geçim derdinde bunların derdi şalvar mı takım elbise mi ister giy ister giyme kimsenin ne giydiğiyle ilgilenen yok herkes ay sonunu nasıl getireceğinin derdinde. Sizler hariç bir eliniz yağda bir eliniz balda. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin - Son Dakika
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