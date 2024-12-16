Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' tepkisi: Yüzme havuzunu karışık yapmışlar - Son Dakika
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Politika

Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' tepkisi: Yüzme havuzunu karışık yapmışlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediyesi'ne bir bağlı spor kompleksinde yer alan yüzme havuzunun karma hale getirilmesine, ''Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek'' ifadesiyle tepki gösterdi.

16.12.2024 18:45  Güncelleme: 18:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Programın bir bölümünde kendisine yöneltilen, "Bir hesaplaşmaktan, yüzleşmekten bahsediyoruz. Bir de hakkımı helal etmiyorum diyebiliyor muyuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Tabi ki helal etmiyorum. Helalleşme şöyle olur: Benim hakkımı helal etme ihtimalim olanın çıkıp 'Biz bunu yaptık ama yanlış yaptık' demesi lazım o hiç yok. Bizim hakkımızı helal etmeyeceğimiz veya başörtüsü zulmünü yaşayanların hakkını helal etmeyeceği insanlar çıkıp da bununla yüzleşmemiş bile, adam aynı kafada eline geçse yine aynısını yapacak" yanıtını verdi.

"YÜZME HAVUZUNU KARIŞIK YAPMIŞLAR, BUNU NİYE YAPIYORSUNUZ?"

Erdoğan, daha sonrasında ise "helalleşme"ye ters bulduğu bir örneği, "Daha yeni bugün arkadaşlarımla Üsküdar'dayız. Üsküdar Belediyesi önceden kadınların erkeklerin ayrı saatlerde girebildiği bir havuzu 'sadece bir gün ayrı girilebilir, onun dışında karışık girilebilir' şeklinde değiştirmiş. Havuzun adı da rahmetli ilahiyat profesörü Raşit Küçük'ün ismini taşıyor. Bunu niye yapıyorsunuz? Bu kadar insan buradan istifade ediyor. Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek." ifadeleriyle anlattı.

Bilal Erdoğan\'dan \'helalleşme\' tepkisi: Yüzme havuzunu karışık yapmışlar

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Son Dakika Politika Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' tepkisi: Yüzme havuzunu karışık yapmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Aa:
    bizde sana ve ailene hakkımızi helal etmiyoruz 74 24 Yanıtla
  • Murat:
    Adam doğru diyor.!! Domuzlar eşlerini kıskanmazmış. Eğer domuzsanız eşlerinizi yollayın CHP nin karışık havuzuna.!! 29 66 Yanıtla
  • ferhat eser:
    inşallah bu ülkeye şeriat Gelir inşallah 18 47 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok üzüldüm Bilal Ayakkabı kutusu ne oldu 44 14 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Nolursun hakkını helal et bilo yoksa helak olurlar :) 37 12 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    ülkeyi yönetemiyorsunuz cekin gidin yediniz ülkeyi Allahınız kitabınız varmi sizin 35 12 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Senin sıfırladıklarına karışiktı.. Dolar,euro tl hepsi vardı.. 28 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat eseri şeriat gelirse kına yakarsın Denyooo 9 5 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    İslamiyet neyi emrediyor hakkı hukuku haramı helali yetime el uzatmayı rehberimiz kurana göre yaşamayı emrediyor 10 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Hak edene helal hak etmeyene gani gani haram zıkkım olsun 3 0 Yanıtla
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