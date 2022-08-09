Bilecik haberleri | Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener'in programına davet edilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik haberleri | Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener'in programına davet edilmedi

09.08.2022 15:01
Bilecik haberleri | Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener'in programına davet edilmedi

Bilecik haberlerine göre Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçe ziyaretlerinde davet edilmediği söyleyerek, "Ben de tatlı bir hoş geldiniz demek için yanına uğradım" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçe ziyaretlerinde davet edilmediği söyleyerek, "Ben de tatlı bir hoş geldiniz demek için yanına uğradım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener bir takım ziyaretler için geçtiğimiz gün Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı'nda esnaf ziyaret yaptı. Ardından Bozüyük'te bir otelde STK'larla bir araya gelen Akşener'i Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ziyaret ederek hediyeler verdi. Bilecik yerel basınında 'Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programına davet edilmedi' haberi üzerine bir açıklama yapan Subaşı, "Şöyle doğrudur, biz davet edilmedik ama Meral hanımı il Belediye Başkanı vekili olarak ben kendisini nezaket ziyaretinde bulundum. Küçük bir hediye takdim ettim. Hoş geldiniz dedim en yakın zamanda da kendisini ziyaret etmek isteğimi de dile getirdim. Böyle tatlı bir hoş geldiniz demek için evet yanına uğradım" dedi.

"Durum tamamen bizim basında çalışan arkadaşlarımızla alakalı"

CHP'li Başkan Subaşı, geçtiğimiz gün ziyaret sonrası kendi sosyal medya hesabından İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in olduğu fotoğraf karesini önce paylaşması, sonra silmesi ile ilgili olarak da, "Şöyle bir durum var; basındaki arkadaşlarımız bu paylaşımı yaptı. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Ardından bir düzeltme yapmışlar. Sanıyorum Bilecik'te biraz gündem olmuşuz. Durum tamamen bizim basında çalışan arkadaşlarımızla alakalı. Arkadaşlarımız evet bu görüntüyü sonradan sadeleştirmişler" dedi.

Bilecik'te 'Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm' polemiği

Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, basın mensubunun 'İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in İmar Komisyonu'nda AK Parti ve MHP'li Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu ortamda 'Eğer Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm' sözlerini sonrası mı resimleri kaldırdınız?' sorusuna karşılık da şunları söyledi:

"Bizim genel başkanlarımız altılı masa da çok ciddi bir iş yürütüyorlar. Altılı masadayız ve genel Başkanlarımızdan kim aday gösterilirse gösterilsin, dışarıdan kim aday olursa olsun biz altılı masa olarak oy vermek zorundayız. Onu destekleyeceğimizi imza altına alıyoruz. Bu parti olarak bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü bizler örgütçüyüz bu birincisi çok hassas bir konu. Ahmet Gürses'in açıklaması çok talihsiz bir açıklama olmuş. Bununla alakalı İl Başkanımız bununla alakalı bir açıklama yaptı. Sonrasında Yaşar Tüzün milletvekilimizde bir açıklamada bulundu. Ama bunun cevabını vermesi gereken İyi Partidir. İyi Parti bununla alakalı gerekli cevabı verecektir".

"İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya beyefendi gerekli açıklamayı yapacaktır"

Subaşı, son olarak, "İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya beyefendi gerekli açıklamayı yapacaktır. Biraz önce de bahsettiğim gibi Ahmet Gürses için çok talihsiz bir açıklama. Benim Genel Başkanım tabi ki aday olursa hepimiz ona oy vermekle yükümlüyüz. Biz İttifak'ız. Altılı masa ittifakıyız. Tabii ki de bu konuda savunması gerekilen bir konu varsa sonuna kadar savunurum, ama il bazında cevap verilmesi gerekir. Gereken yapılacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, İYİ Parti, Bilecik, Subaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilecik haberleri | Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener'in programına davet edilmedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi
14:26 MHP'den İstiklal'de bomba patlatan terörist için zehir zemberek sözler: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur
14:21 6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz
14:17 Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı
14:06 Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı
13:17 Corinthians'ta, Vitor Pereira dönemi sona eriyor! Kulüp başkanı son kararı resmen açıkladı
13:05 Bebeğini hain saldırıdan kurtarmaya çalışan baba dehşet anlarını anlattı! İşte yürek yakan o görüntünün perde arkası...
13:00 Kayseri'de korkunç olay! Yengesini baltayla öldürdü, vahşete şahit olan abisi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
12:46 Gezmek için Taksim'i seçen anne kız saldırıda yaşamını yitirdi
12:38 İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralara kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 14:47:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik haberleri | Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener'in programına davet edilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement