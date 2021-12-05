Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Siyaseten güçlü ama akıllı muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle kardeşim, ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz. 'Bu ülke güvenli değil, bu ülkeye yatırım yapılmaz, bu ülkeye gelmeyin' diyen birisinin, bu ülkede iktidara talip olması, asla doğru bir şey değildir. Önce ülkenize güveneceksiniz." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, hayatını kaybeden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım, 20 yıllık geçmişe sahip AK Parti'nin köklerinin daha eski olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünlere geldiklerini söyledi.

AK Parti öncesindeki dönemi hatırlatmakta yarar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Eskilerden, yaptığımız işlerden bahsedince bazılarının canı sıkılıyor, çünkü onların bozuk sicillerini ortaya döküyoruz ve o dönemleri yaşamayanlara kıyas, mukayese imkanı veriyoruz. Bugünlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem lafları sık sık söylenmeye başlandı. Peki biz neden sistem değişikliğine gittik, durup dururken mi? Bunun arka planına bakmak lazım. Belli ki muhalefet güçsüz, istikrarsız, en fazla 1-1,5 yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş. Bunun için bugünlerde sistem değişikliğini daha çok telaffuz ediyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla güçlü olma mecburiyeti bulunduğuna, bunun yolunun da güçlü iktidar olmak ve zamanı etkin kullanarak karar almaktan geçtiğine işaret ederek, "Parlamenter sistemde eğer her şey o dönemlerde iyi olsaydı, biz 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı yaşamazdık, 27 Nisan e-muhtırasını görmezdik, 27 Şubat 1997 post-modern darbesini, 80 ihtilalini, 71 muhtırasını ve 60 ihtilalini yaşamazdık." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinden bu yana e-muhtıra, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşadıklarını anımsatan Yıldırım, bu olaylara karşılık verdiklerini kaydetti.

"Önce ülkenize güveneceksiniz"

Yıldırım, Türkiye'nin sorumluluğunun büyük olduğunu, muhalefetin, Türkiye'nin dış politikasına karşı çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi böyle bir kafa karışıklığı, vizyonsuzluk, tecrübesizlik, her şeyi olan bir ekip, ülkeyi yönetmeye talip. Olabilirler, ilk defa olmuyorlar, 20 senedir talipler. 15 sefer mindere çıkmışlar, hepsinde de tuş olmuşlar, 16'ncısında da tuş olacaklar. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya seçimlerinden sonra biraz ümitlendiler; ümit fakirin ekmeğidir, ümitlensinler. Siyaseten güçlü ama akıllı muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle kardeşim, ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz. 'Bu ülke güvenli değil, bu ülkeye yatırım yapılmaz, bu ülkeye gelmeyin' diyen birisinin, bu ülkede iktidara talip olması, asla doğru bir şey değildir. Önce ülkenize güveneceksiniz."

Gelecek dönemde tecrübeleriyle gençlerin enerjisini birleştirerek ülkeyi bambaşka yere taşıyacaklarını dile getiren Yıldırım, "Buna hazır mıyız arkadaşlar? Bunun ilk buluşma yeri 2023'tür. Türkiye'nin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul seçimleri bize bir tecrübe kazandırmıştır ve bu aslında bize bunu fırsata dönüştürme imkanını vermiştir. Tabi ki hiçbir zaman seçim kaybetmek, gündemimizde olmadı ancak oradan da çıkaracağımız ders vardır. Onu bugün daha iyi görüyoruz çünkü 25 yıl bu şehri biz yönetmişiz. Şimdi vatandaşlarımız bir kıyaslama fırsatı yakaladı. Tabi ki bunun değerlendirmesi 2024'te olacak ama 2024'e giden yol 2023'ten geçiyor. İstanbul 2023'e hazır mıyız? Tekrar Cumhurbaşkanımızı rekor oyla cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşeri sermayemizi güçlendirerek büyümeyi gerçekleştiriyoruz"

Yıldırım, Türkiye'nin son 20 yıldır rezerv paralardan kendi parasına olan bağımlılığı artırmak için gayret ettiğini vurgulayarak, "Savunma sanayisinde yüzde 20'den yüzde 80'e çıkmamızın sebebi budur. İhraç ürünlerimizde yerli katkının artırılması için yaptığımız çalışma da budur. Beşeri sermayemizi güçlendirerek büyümeyi gerçekleştiriyoruz ve bugünlere de önemli büyümeyle geldik. Yani Türkiye yüzde 1 büyüdüğü zaman 100 bin insana iş veriyor sıfırdan. Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz. Bu, 1 milyon iş demektir." görüşünü paylaştı.

Muhalefetin, hükümetin yaptığı yatırımları eleştirdiğini anımsatan Yıldırım, "Ne söylerse söylesinler, ne yaparsa yapsınlar, bu kervan kararlılıkla yürümeye devam edecek. İlk günkü heyecanla durmak yok." sözlerini sarf etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe de toplantının verimli şekilde sona erdiğini, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak, yol haritalarına ve ne yapacaklarına dair direktifleri vermesinin, mutluluk verici olduğunu belirtti.