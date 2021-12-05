Üye Girişi
Binali Yıldırım: "Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz"

05.12.2021 14:58

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Siyaseten güçlü ama akıllı muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle kardeşim, ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Siyaseten güçlü ama akıllı muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle kardeşim, ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz. 'Bu ülke güvenli değil, bu ülkeye yatırım yapılmaz, bu ülkeye gelmeyin' diyen birisinin, bu ülkede iktidara talip olması, asla doğru bir şey değildir. Önce ülkenize güveneceksiniz." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, hayatını kaybeden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım, 20 yıllık geçmişe sahip AK Parti'nin köklerinin daha eski olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünlere geldiklerini söyledi.

AK Parti öncesindeki dönemi hatırlatmakta yarar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Eskilerden, yaptığımız işlerden bahsedince bazılarının canı sıkılıyor, çünkü onların bozuk sicillerini ortaya döküyoruz ve o dönemleri yaşamayanlara kıyas, mukayese imkanı veriyoruz. Bugünlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem lafları sık sık söylenmeye başlandı. Peki biz neden sistem değişikliğine gittik, durup dururken mi? Bunun arka planına bakmak lazım. Belli ki muhalefet güçsüz, istikrarsız, en fazla 1-1,5 yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş. Bunun için bugünlerde sistem değişikliğini daha çok telaffuz ediyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla güçlü olma mecburiyeti bulunduğuna, bunun yolunun da güçlü iktidar olmak ve zamanı etkin kullanarak karar almaktan geçtiğine işaret ederek, "Parlamenter sistemde eğer her şey o dönemlerde iyi olsaydı, biz 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı yaşamazdık, 27 Nisan e-muhtırasını görmezdik, 27 Şubat 1997 post-modern darbesini, 80 ihtilalini, 71 muhtırasını ve 60 ihtilalini yaşamazdık." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinden bu yana e-muhtıra, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşadıklarını anımsatan Yıldırım, bu olaylara karşılık verdiklerini kaydetti.

"Önce ülkenize güveneceksiniz"

Yıldırım, Türkiye'nin sorumluluğunun büyük olduğunu, muhalefetin, Türkiye'nin dış politikasına karşı çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi böyle bir kafa karışıklığı, vizyonsuzluk, tecrübesizlik, her şeyi olan bir ekip, ülkeyi yönetmeye talip. Olabilirler, ilk defa olmuyorlar, 20 senedir talipler. 15 sefer mindere çıkmışlar, hepsinde de tuş olmuşlar, 16'ncısında da tuş olacaklar. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya seçimlerinden sonra biraz ümitlendiler; ümit fakirin ekmeğidir, ümitlensinler. Siyaseten güçlü ama akıllı muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle kardeşim, ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz. 'Bu ülke güvenli değil, bu ülkeye yatırım yapılmaz, bu ülkeye gelmeyin' diyen birisinin, bu ülkede iktidara talip olması, asla doğru bir şey değildir. Önce ülkenize güveneceksiniz."

Gelecek dönemde tecrübeleriyle gençlerin enerjisini birleştirerek ülkeyi bambaşka yere taşıyacaklarını dile getiren Yıldırım, "Buna hazır mıyız arkadaşlar? Bunun ilk buluşma yeri 2023'tür. Türkiye'nin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul seçimleri bize bir tecrübe kazandırmıştır ve bu aslında bize bunu fırsata dönüştürme imkanını vermiştir. Tabi ki hiçbir zaman seçim kaybetmek, gündemimizde olmadı ancak oradan da çıkaracağımız ders vardır. Onu bugün daha iyi görüyoruz çünkü 25 yıl bu şehri biz yönetmişiz. Şimdi vatandaşlarımız bir kıyaslama fırsatı yakaladı. Tabi ki bunun değerlendirmesi 2024'te olacak ama 2024'e giden yol 2023'ten geçiyor. İstanbul 2023'e hazır mıyız? Tekrar Cumhurbaşkanımızı rekor oyla cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşeri sermayemizi güçlendirerek büyümeyi gerçekleştiriyoruz"

Yıldırım, Türkiye'nin son 20 yıldır rezerv paralardan kendi parasına olan bağımlılığı artırmak için gayret ettiğini vurgulayarak, "Savunma sanayisinde yüzde 20'den yüzde 80'e çıkmamızın sebebi budur. İhraç ürünlerimizde yerli katkının artırılması için yaptığımız çalışma da budur. Beşeri sermayemizi güçlendirerek büyümeyi gerçekleştiriyoruz ve bugünlere de önemli büyümeyle geldik. Yani Türkiye yüzde 1 büyüdüğü zaman 100 bin insana iş veriyor sıfırdan. Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz. Bu, 1 milyon iş demektir." görüşünü paylaştı.

Muhalefetin, hükümetin yaptığı yatırımları eleştirdiğini anımsatan Yıldırım, "Ne söylerse söylesinler, ne yaparsa yapsınlar, bu kervan kararlılıkla yürümeye devam edecek. İlk günkü heyecanla durmak yok." sözlerini sarf etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe de toplantının verimli şekilde sona erdiğini, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak, yol haritalarına ve ne yapacaklarına dair direktifleri vermesinin, mutluluk verici olduğunu belirtti.

Binali Yıldırım: Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz
Binali Yıldırım: Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz
Binali Yıldırım: Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz
Binali Yıldırım: Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz

Togo Cumhuriyeti, Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 'Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu 16:00 Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:59 Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu
15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il
15:56 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:19 Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı Terör olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı         
16:01
Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il         
15:58
Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu         
15:34
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 16:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım: "Bu sene inşallah yüzde 10 büyüyeceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement