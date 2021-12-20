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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması

20.12.2021 21:26
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yarım gramlık bir mikrobun 8 milyar insanı esir alarak diz çöktürdüğünü, 2020 hedeflerini kısıtladığını belirterek, "2020'de dünya ortalama yüzde 3,5 küçüldü.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yarım gramlık bir mikrobun 8 milyar insanı esir alarak diz çöktürdüğünü, 2020 hedeflerini kısıtladığını belirterek, "2020'de dünya ortalama yüzde 3,5 küçüldü. Yani bütün dünya fakirleşti. Sadece iki ülke ayakta kalabildi, Çin ve Türkiye. Bütün bu zorluklara rağmen yüzde 1,8 büyümeyi gerçekleştirdik. Bu da Türkiye'nin başarısı." dedi.

Yıldırım, kentteki bir otelde düzenlenen Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, farklılıkların zenginlik olduğunu söyledi.

Can güvenliği olmayan yerde hiçbir şeyin olamayacağına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"20 yıl öncesinde gidemediğimiz yerler vardı. Terör olduğu için gidemediğimiz çok yer vardı. Hamdolsun bugün yurdun her köşesine gidebiliyoruz. Yollarımız, havaalanlarımız var. İnternetimiz her tarafta var. Bunlar büyük nimetler demek ki isteyince oluyor. Bunun olmasının arkasındaki en büyük sebep güven ve istikrardır. Güven ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu ancak kaybedince anlarsınız. 70, 80'li yılları yaşayan var, 90'lar zaten zayıf iktidarlarla, buhranlarla geçen yıllar. 2002'den beri bugüne kadar ülkede istikrar, güvenlik hakim."

Yıldırım, 27 Nisan e-muhtıra, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi girişimlerin milletin huzurunu bozamadığını, iktidar olarak koydukları hedeflerle, projelerle ülkeyi daha ileriye götürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Bütün bu zorluklara rağmen yüzde 1,8 büyümeyi gerçekleştirdik"

Son iki yıldır pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2019 yılını bitirirken 2020 daha iyi olacak dedik. Hedeflerimizi koyduk, planlarımızı yaptık. Ama gel gör ki bizim hesabımızda olmayan, dünyada hiçbir ülkenin de hesabında olmayan bir işle karşılaştık, koronavirüs salgını. Yarım gramlık bir mikrop 8 milyar insanı esir aldı, diz çöktürdü. Bütün insanlığa diz çöktüren bir mikroptan bahsediyoruz. Bizim 2020 hedeflerimiz haliyle tutmadı. 2020'de dünya ortalama yüzde 3,5 küçüldü. Yani bütün dünya fakirleşti. Sadece iki ülke ayakta kalabildi, Çin ve Türkiye. Bütün bu zorluklara rağmen yüzde 1,8 büyümeyi gerçekleştirdik. Bu da Türkiye'nin başarısı. 2021'de 2020 yılından daha yukarıda yine hedefimizi koyduk. Salgının devam etmesine rağmen hedeflerini tutturan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu yıl yüzde 10 gibi bir büyümeyi gerçekleştireceğiz. Riskleri yönetebilirsiniz belirsizliği yönetemezsiniz. Yarın ne olacağını işin nereye gideceğini bilemezseniz. Tedbir almakta zorlanırsınız. Aldığınız tedbir hiçbir şeye yaramaz. Pandeminin de böyle bir özelliği var. Şu an dünya çaresiz. Ne zaman biteceği bilinmiyor. Verdiği hasarın boyutunun da ne olacağını kimse tam olarak hesaplayamıyor. Bütün bu şartlar altında biz bu sancılı süreçten Türkiye olarak en az hasarla çıkan ülkelerin başında geliyoruz."

Yıldırım, Afrika'yı yıllarca sömürenlerin, kaynaklarını kurutanların pandemide yüzlerine bakmadığını, Türkiye'nin ise 156 ülkeye yardım ettiğini, aşı ve sağlık hizmeti konusunda destekte bulunduğunu söyledi.

Yaşanan zorlukların geçici olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde el ele vererek bu sıkıntıların aşılacağını vurgulayan Yıldırım, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de küresel ve bölgesel kumpaslara pabuç bırakmayacaklarını belirtti.

Bölgenin kaderini, haritasını değiştirmek isteyen emperyalist girişimler olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bunun farkındayız. Biz eğer Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatını yapmamış olsaydık, bugün güney hudutlarımızda bir terör yapılanması ve terör devleti kurma çabasının gerçeğe dönüşme ihtimali vardı. Halen bu tehdit var mı, evet var. Ama unutmasınlar Türkiye var. Türkiye burada olduğu sürece burada hiç ama hiç kimse ameliyat yapamaz. Bunun bilinmesi lazım. Dost bildiklerimizin terör örgütlerine müzahir davranışlarını da not ediyoruz. Gerektiği zaman gerektiği ölçüde cevabı da verilecektir. Daha gidecek çok yolumuz var. Bunun için canla başla gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Gaziantep'in başarılarına da değinen Yıldırım, kentin ticarette, ihracatta, üretimde sınırları zorladığını, pandeminin etkilerini üzerinden atmış, gelecek hedeflerini koyan bir şehir olduğunu belirtti.

Buluşmaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Ali Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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