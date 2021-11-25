Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2) - Son Dakika

Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devletlerin sayısı artacak (2)
25.11.2021 15:37
CENAZE TÖRENİNE KATILDIAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İKÇÜ ile Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ne geçti.
CENAZE TÖRENİNE KATILDI
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İKÇÜ ile Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ne geçti. Yıldırım, burada denizcilik sektörünün duayen isimlerinden, Kaptan Altay Altuğ'un cenazesine katıldı. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da eşlik etti. Helallik alınması ve cenaze namazın kılınmasının ardından Altuğ'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, aile kabristanında toprağa verildi.
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