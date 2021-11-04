Binali Yıldırım: "Zengazur Koridoru'nun açılması için çalışmalar sürüyor" - Son Dakika

Azerbaycan'da düzenlenen 8. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Zengazur Koridoru'nun açılması için çalışmalar sürüyor" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, korona virüs salgını sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde bölgesel ve uluslararası sorunların gelişiminin tartışılacağı 8. Küresel Bakü Forumu başladı. Foruma katılan eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kardeş ülke Azerbaycan'a geldiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bugün 8. Küresel Bakü Forumu tek millet ve iki devlet olarak değer verdiğimiz güzel Azerbaycan'da yapılıyor. Daha önce bu forumlardan birine katılmıştım. Burada korona virüs salgını sürecinde ve sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde bölgesel ve uluslararası sorunlar enine boyuna tartışılacak. Özellikle dünyanın her tarafından, batısından, doğusundan gelen üst düzey siyasetçilerin de bir araya getirildiği Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'n düzenlediği bu forumun faydalı olduğunu düşünüyorum ve organize eden herkese teşekkür ediyorum. Forum büyük önem taşıyor ve Azerbaycan'ı bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için tebrik ediyorum" dedi.

Dört gün sonra Karabağ Zaferi'nin kutlanacağını hatırlatan Yıldırım, "44 gün süren haklı mücadele sonucunda Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmıştı. Savaşta büyük liderlik gösteren sayın İlham Aliyev beyefendiye teşekkür ediyorum. Türkiye olarak geçmişte de, bugün de, gelecekte de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk. 30 yıl süren bu ihtilaftan sonra artık başka bir dünya var. Özellikle Güney Kafkaslar'da önemli fırsatlar bizi bekliyor. Artık savaşları değil, daha çok barışı, daha çok yardımlaşmayı, birlikte kalkınmayı öncelikli hedef olarak belirlememiz gerekiyor. Bu toplantıda bunlar da görüşülecek. Yıllar boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimizin kaldığı haksızlıkların daha iyi öğrenilmesi bakımından çok önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Zengazur Koridoru'nun açılması için çalışmalar sürüyor"

Zengezur Koridoru'nun bölgedeki tüm ülkeler için faydalı olacağını vurgulayan Yıldırım, "Yapılan deklarasyonda Rusya, Azerbaycan ve Türkiye, Laçın Koridoru ve eş zamanlı olarak Zengezur Koridoru'nun da açılması konusunda bir fikir birliği oluştu. Bu çerçevede çalışmalar devam ediyor. Bu konuda İran'ın olumlu veya olmuşuz tutum takınmasının çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yapılacak koridor herkese fayda sağlayacak. İran'a da, Azerbaycan'a da, Türkiye'ye de ve bütün Kafkaslara, hatta Ermenistan'a da. Kafkaslar'dan İran'a, Türkiye'den ta Orta Asya'ya kadar bu bölgede bulunan ülkeler birbiriyle daha fazla dostluk kuracaklar, daha fazla iş yapacaklar, bölge halklarının kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacaklar. İran çok köklü bir devlettir tıpkı Türkler gibi. Kasr-ı Şirin'den beri bölgede barış içinde yaşıyoruz ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Zengezur Koridoru'nun birçok yönden bölge ülkelerine faydası var. Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu Kafkas Platformu'na İran, Türkiye, Rusya, Gürcistan, Ermenistan başta olmak üzere Hazar'ın doğusundaki ülkeleri de zamanla bu işin içine katarak, güçlendirerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın hem ekonomik hem sosyal hem de toplumsal olaylara çok ilgi duyan bir ülke olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, "Global forumda Covid-19 sonrası dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu global forum gerçekten çok önemli. Çünkü Covid-19 sonrası bütün dünya için çok öğretici bir süreç oldu. Eğitimde, sağlıkta, toplumsal olaylarda. Dolayısıyla global forum çok önemli. Önemli bir forum, daha önce de birkaç defa katılmıştım. Dünyanın her tarafından önemli konuşmacılar var. Dolayısıyla dünya örnekleri de tartışılacak. Azerbaycan'ın da Covid-19'la ilgili yaptığı mücadelede şüphesiz bu konular da tartışılacak" dedi.

8. Küresel Bakü Forumu

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayesinde organize edilen Küresel Bakü Forumu'nun bu yıl 8'incisi düzenleniyor. "Covid-19 Sonrası Dünya" başlığı altında düzenlenen forumna Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sefik Dzaferovic başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeden üst düzey temsilciler, eski devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katılıyor. Hibrit formatta 2 gün devam edecek forumda canlı ve online olarak gerçekleştirilecek etkinliklere yaklaşık 300'e yakın davetli katılacak. Forum kapsamında "Covid-19 Sonrası Yeni Dünya Düzeni", "Yeni Dünya Ekonomisi", "Yeni Dönem: Barış, Güvenlik ve İnsan Hakları", "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Küresel Enerji Talebini Karşılama", "Sağlık ve Aşılama", "Gıda ve Gıda Güvenliğinin Teşviki", "Gençler Konuşur, Biz Dinleriz", "Doğu Ortaklığı ve Fırsatları" başlıklı paneller düzenlenecek. 6 Kasım'a kadar devam edecek Küresel Bakü Forumu'nda Avrupa Birliği, Balkanlar ve Güney Kafkasya'daki durum da dahil olmak üzere düzenlenecek panellerde tartışmalar yapılacak. - BAKÜ