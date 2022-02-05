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Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2) - Son Dakika

Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

05.02.2022 16:50
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)

263 TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kendi kullandığı araçla Kilimli ilçesine geçti.

GRİZU-263 TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kendi kullandığı araçla Kilimli ilçesine geçti. Binali Yıldırım, burada kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, daha sonra uzaya cep uydu gönderen Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Grizu-263 uzay takımı üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, burada takım üyeleriyle sohbet edip, fotoğraf çekildi.


Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2)
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Binali Yıldırım, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2) - Son Dakika
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