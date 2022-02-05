Binali Yıldırım: Zonguldak, doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak (2) - Son Dakika

GRİZU-263 TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kendi kullandığı araçla Kilimli ilçesine geçti. Binali Yıldırım, burada kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, daha sonra uzaya cep uydu gönderen Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Grizu-263 uzay takımı üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, burada takım üyeleriyle sohbet edip, fotoğraf çekildi.