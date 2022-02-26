Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi - Son Dakika
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Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi

26.02.2022 18:27
Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi

BİNGÖL'de 5'incisi düzenlenen Hesarek Kayak Festivalinde alanı dolduran yüzlerce vatandaş konserler eşliğinde halay çekerek, eğlendi.

BİNGÖL'de 5'incisi düzenlenen Hesarek Kayak Festivalinde alanı dolduran yüzlerce vatandaş konserler eşliğinde halay çekerek, eğlendi. Festivalle katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Huzurun olmadığı bir yerde hiçbir şey olmuyor. Huzur ve güven ortamı yaşam kalitemiz açısından da kalkınmamız açısından da vazgeçilmez önemde" dedi.

Merkez Dikme köyündeki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde 5'incisi düzenlenen festivalde alana gelen yüzlerce vatandaş konserler eşliğinde halay çekerek, doyasıya eğlendi. Bingöl Belediyesi vatandaşlara sucuk ekmek ve çorba ikramında da bulundu.

'HUZUR VE GÜVEN ORTAMI KALKINMAMIZ AÇISINDAN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE'TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Huzurun olmadığı bir yerde hiçbir şey olmuyor. Huzur ve güven ortamı yaşam kalitemiz açısından da kalkınmamız açısından da vazgeçilmez önemde. Gençlerimize hem daha iyi bir yaşam ortamı hem de iş, istihdam ortamı sağlama bakımından çok kıymetlidir huzur ortamı. Aynı şekilde doğuda, güneydoğuda, Bingöl'ümüzde son dönemlerde çok ciddi bir hareketlilik var. Pandemi sonrası yeni yatırımlarla, yeni faaliyetlerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hesarek Kayak Merkezi'ne ailesiyle gelen Helin Anşin, "Bugün 5'inci festival yapılıyor. Bingöl bundan daha iyisini hak ediyor. Daha çok konserler, daha çok festival ve etkinlikler yapılmalı" dedi.


Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi
Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi
Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi
Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi
Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi
Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi
Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bingöl'de Hesarek Kayak Festivaline yoğun ilgi - Son Dakika
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