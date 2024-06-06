Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan - Son Dakika
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Politika

Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında Özer, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullandı.

06.06.2024 12:40  Güncelleme: 12:47
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31 Mart yerel seçimlerinden sonra akrabalarını kayıranlar kervanına kayınbiraderini belediyede işe alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de eklendi.

SAVUNMASI DA GARİP: BAŞKA BİRİNİ BULAMADIM

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Başkan Özer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İddiaları yalanlamayan Özer, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullandı.

"ESENYURT'TA KOYABİLECEĞİM ADAM YOKTU"

Açıklamasının devamında işe aldığı kayınbiraderinin meziyetlerini sıralayan Başkan Özer, "Bu alanda Esenyurt'ta koyabileceğim adam yoktur. O yüzden dışarıdan getirdim. Ama kayınbiraderim olduğu için değil. Üniversitede genel sekreterlik yapmış, hastane başmüdürlüğü yapmış" şeklinde konuştu.

CHP LİDERİ ÖZEL NET KONUŞMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, belediyelerdeki akraba kayırmacılığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri, o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık" demişti.

Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi\'nde! Başkan Özer\'in savunması daha enteresan

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Son Dakika Politika Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bülent Tan: ben razıyım CHP den. onlara güveniyorum çünkü tek umudumuz 5 43 Yanıtla
  • tolga karabulut: NE GÜZEL DÜNYA DİMİ BİZİM VERGİLERİMİZİ YEMEK BUNUN PARTİSİ YOK BENIM VERGİM HAKSIZ HUKUKSUZ ADAM KAYIRMA PARAYI HOR KULLANMA BÖYLE YERLERE GIDIYORSA HARAM OLSUN!!!! 32 2 Yanıtla
  • Kürşat Oğuz: malzeme getir uçak yapayım.. akrabani hangi departmana aldın söyle bakam 16 1 Yanıtla
  • Çengelköylü: TAMAM BAŞKAN ANLAŞILDI KAYINBİRADER TÜM İMZA YETKİLERİ ONDA MALİ HESAPLARIN GİRDİSİ ÇIKTISI İMZA YETKİSİ ONDA SENDE HAKLISIN BAŞKAN ANA KASAYI BAŞKA KİME TESLİM EDECEK GÖTÜRÜNNNNN 6 0 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Bu kadar işsizin olması ve çalışacak kimseyi bulamaması ne kadar komik bir durum ya 0 0 Yanıtla

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