Blinken'dan Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü - Son Dakika
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Blinken'dan Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü

28.02.2022 23:27
Blinken'dan Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile savunmasına verdiği destek için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile savunmasına verdiği destek için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını kınadığını yineledi. Bu krize göğüs gererken ortaklar ve müttefikler arasındaki dayanışma için takdirlerini dile getirdi" denildi.

Açıklamada Blinken'ın Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam etmesinden ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu konudaki son yorumlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edilerek, "Bakan ayrıca Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile savunmasına verdiği güçlü destek için teşekkür etti" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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