Blinken ve Kuleba, Rusya'yı görüştü - Son Dakika

İsveç'te bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi. ABD'li ve Ukraynalı bakanların toplantıda, "Rusya'nın agresif tutumu ve açıklamalarını" ele aldığı, aynı zamanda Rusya'nın ağır ekonomik yaptırımlarını görüştüğü belirtildi.

"Caydırıcı plan hazırlıyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stockholm'de dostane bir görüşme gerçekleştirdik. Sert ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya'yı daha agresif eylemlerden caydıracak plan hazırlıyoruz. ABD ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı yeniden teyit etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırı hazırlığı içinde olduğunu ve ülkede darbe yapmak için bazı işadamlarını hükümete karşı yanlarına almaya çalıştığını söylemişti. - STOCKHOLM