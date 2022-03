BM'den Rusya'ya kınama - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7'inci gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'yı kınadı. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, 35 ülke ise çekimser kaldı. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya "hayır" oyu verdi. Oylamanın sonucu Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.

Alınan karar yasal olarak bağlayıcı olmazken, Rusya'ya küresel bir siyasi baskı anlamına geliyor. Kararda, " Rusya Federasyonu'nun tüm askeri güçlerini uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi talep ediliyor" ifadelerine yer verildi.

"Rusya her adımında Birleşmiş Milletler'e ihanet etti"

Oylama öncesi Genel Kurul'da konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 40 yıl aradan sonra bu türde ilk oturum olduğunu kaydederek, Rus ordusunun Ukrayna halkı için hayati önem taşıyan altyapıyı yok ettiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgali hızlandırmaya hazır göründüğünü aktaran Thomas-Greenfield, "Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'da son derece ölümcül silahlar kullandığına dair videolar gördük. Buna, Cenevre Sözleşmesi uyarınca yasaklanan misket bombaları ve vakum bombaları da dahil. 40 mil uzunluğundaki ölümcül konvoyu gördük. Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirerek, Finlandiya ve İsveç'i işgal etmekle tehdit etti. Rusya her adımında Birleşmiş Milletler'e ihanet etti. Rusya'nın eylemleri bu kurumun temsil ettiği her şeye aykırı" dedi.

"Rusya'nın amacı sadece bir işgal değil, soykırımdır"

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa ise oylama öncesi yaptığı açıklaması, söz konusu oylamanın bir dönüm noktasını olduğunu ifade ederek, üye ülkeleri Rusya'yı durdurmak için adım atmaya çağırdı. Kislitsa, "Gelecek nesilleri kurtarmak artık bize düşüyor" ifadelerini kullanarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ini Hitler'e benzetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı var olma hakkından yoksun bırakmaya geldiğini aktaran Kislitsa, dünyanın "kararlı ve birleşik bir şekilde" yanıt verdiğinde Hitler'in başarısız olduğunu hatırlatarak, ancak söz konusu eylemin gecikmesi nedeniyle milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu ifade etti.

"Şimdi böyle bir bedel ödemeye hazır mıyız?" sorusunu soran Kislitsa, "Rusya'nın amacı sadece bir işgal değil, soykırımdır" dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, söz konusu oylamada üye ülkelerden karar tasarısını kabul etmemesi çağrısında bulunarak, kararın Rusya'nın askeri faaliyetlerini sona erdirmesine etkisi olmayacağını aktardı.

Söz konusu kararın alınması halinde bunun Ukrayna'daki radikalleri "cesaretlendireceğini" iddia eden Nebenzya, Ukrayna'yı "provokasyon yapmakla" suçlayarak, sivil yerleşim bölgelerine askeri teçhizat yerleştirdiğini iddia etti. - NEW YORK