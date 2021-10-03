BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Kıbrıs özel temsilciliğine Colin Stewart önerisi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs özel temsilciliği için Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı tavsiye etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute petrol şirketi Royal Dutch Shell'in yönetim kuruluna atanması üzerine görevinden ayrılmıştı. BM Genel Sekreteri Guterres'in ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile 27 Eylül'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yeni bir özel temsilci atayacağı gündeme gelmişti. Guterres, Kıbrıs özel temsilciliği için Kıbrıslı taraflara Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı önerdi. Kıbrıslı tarafların Stewart'ı onaylaması halinde Guterres'in söz konusu atama niyetini BM Güvenlik Konseyi'ne mektupla bildirmesi gerekiyor.

Daha önce BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve Batı Sahara özel temsilcisi olan Stewart göreve kabul edilmesi durumunda Elizabeth Spehar'ın yerini alacak. - NEW YORK