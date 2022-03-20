BM: "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti" - Son Dakika
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BM: "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti"

20.03.2022 17:00
BM: "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi, " Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) savaş nedeniyle 10 milyon Ukraynalının evini terk ettiğini açıkladı. BM Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş o kadar yıkıcı ki, 10 milyon kişi ya ülke içinde yerinden edildi ya da yurt dışına sığınmacı olarak kaçtı" dedi. Grandi, Ukrayna'daki savaştan kaçan 10 kişiden 9'unun kadın ve çocuk olduğunu da belirtti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna'dan kaçanlar arasında 1,5 milyondan fazla çocuğun olduğunu belirtirken, sığınmacı çocukların artan insan ticareti ve sömürü riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ukrayna'da en az 902 sivilin hayatını kaybettiğini ve bin 459 kişinin yaralandığını duyurdu. - NEW YORK

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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