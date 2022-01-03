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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu

03.01.2022 15:26

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu "Benim mücadelem bitmedi" Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerindeki uygulamaya verilen yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak, "Yabancı sevenler bu karara kına yaksın.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu

"Benim mücadelem bitmedi"

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerindeki uygulamaya verilen yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak, "Yabancı sevenler bu karara kına yaksın. Ama benim mücadelem bitmedi" dedi.

Bolu Belediyesi'nin kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından Bolu İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açıldı. Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Alınan kararla ilgili olarak Düzce'de yaptığı ziyarette konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın. Bolu İdare Mahkemesi tarafından aldığımız kararın yürütmesi durduruldu. Biz bu kararları, artık bu misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar geldikleri gibi ülkelerine geri gönderilmelidir düşüncesiyle aldık. Biz bir çoban ateşi yaktık aslında. Her geçen gün sığınmacı sayısı artıyor. Tamam biz misafirperver bir ülkeyiz ama misafirlik 3 gün, 3 ay, 3 yıl olur. Ama sayı her geçen gün artıyor. 2012'te ben milletvekiliyken uyardığımda sayı 1,5 milyonmuş. Şimdi gelmiş sayı 10 milyona. Mahkeme yürütmeyi durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu işten vazgeçmedim. Başka şekilde başka yollarla bu mücadeleye aynen devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu

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Tanju Özcan, Evlilik, Bolu, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan, yürütmeyi durdurma kararı yorumu - Son Dakika


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