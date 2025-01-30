Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük - Son Dakika
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Politika

Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

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Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın yankıları sürerken başka bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

30.01.2025 10:00  Güncelleme: 13:24
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Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında sorumluluğun kimde olduğu tartışmaları yaşanırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı.

Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

EŞİNE DE MÜDÜRLÜK VERİLMİŞ

Bu olayın yankıları sürerken Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener'in de hissesi yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

YEĞEN TORPİLİNE "PRATİK" SAVUNMA

Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ELEŞTİRİLERE VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuk olduğu programda Kartalkaya'daki yangın faciası öncesinde belediye tarafından tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair eleştirilere "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" yanıtını vermişti.

Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

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Son Dakika Politika Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    akraba ciftligi mi ne guldum ya bir tane dayisinin oglu var nasil akraba ciftligi bu siz karistirdiniz sanirim baska ciftlikle 150 161 Yanıtla
  • yavuz d:
    her zaman soylerim akp yi elestirdirdikleri her konuda firsat buldular mi daha fazlasini yapiyorlar,beldyelerin yaptigi bir zam haberi cikti mi chp liler basliyorlar ee devletin yaptigi zamlara bak sen diye yarin bigun chp basa gelse akp den daha cok zam yapsa dicekler ki akp de yapiyordu ,,e kardesim o zaman sizin derdiniz baska zam ekonomi degil,vaktiyle biri bi cumle kurmustu erdogan solcu olsa heykelini dikerler diye 125 53 Yanıtla
  • Ercan soykök:
    Damada Bakanlı falan Ne bu yaaa 112 40 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    al birini vur diğerine. biri damatları cocuklari ihya eder. biri yegenlerini belediyeye doldurur. kimse bu halk ne yer ne içer demez 120 16 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    A parti B parti fark etmez biz millet olarak buyuz Hak hudut tanımıyoruz Ticarette siyasette iş ahlakından çok kötüyüz Sözde müslüman ülkeyiz Elin gavuru bunları yapmıyor Denetleme mekanizmaları kurulmadığı sürece kesinlikle düzelmez 125 3 Yanıtla
  • Yaw he:
    biraz da şeyden mi bahsetseniz... 87 22 Yanıtla
  • monşer null:
    Aile Belediyesi Olmuş Hemen Soruşturma başlatılsın 50 41 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Cehape de ayniadir akapede birileri saniyorlarki akape gidip cehape gelince ulkede hersey gulluk gulistanlik olacak yok oyle bir dunya alternatiflere yönelim kimse 2 parti arasinda secim yapmak zorunda degil refah partisi orda anahtar parti orda duruyor 37 30 Yanıtla
  • Ali bircan Asiltürk:
    Arkadaş hep siyasilerin oğlu kızı gelini damadı yeğeni akrabası mı akıllı. Bunlarin akıllı olduğuna kim karar veriyor. Hepsi Boğaziçi üniversitesini mi bitirmişler. O kadar akıllı olsalar bir şirkete siyo yaparlardi 60 5 Yanıtla
  • zekeriya dilman:
    Hiç bir şey yazasım gelmiyo bunları izleyip okuyunca sayın özel seçimden önce ne demişti hani 42 10 Yanıtla
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