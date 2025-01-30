Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Politika

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında sorumluluğun kimde olduğu tartışmaları yaşanırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı.

EŞİNE DE MÜDÜRLÜK VERİLMİŞ

Bu olayın yankıları sürerken Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener'in de hissesi yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

YEĞEN TORPİLİNE "PRATİK" SAVUNMA

Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ELEŞTİRİLERE VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuk olduğu programda Kartalkaya'daki yangın faciası öncesinde belediye tarafından tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair eleştirilere "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" yanıtını vermişti.