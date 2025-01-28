Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangınının araştırılması için TBMM'de komisyon kurulacak.
TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı. Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Yangına ilişkin Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.
Son Dakika › Politika › Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak - Son Dakika
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