Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak - Son Dakika
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Politika

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulması önergesi kabul edildi.

28.01.2025 21:14  Güncelleme: 21:29
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangınının araştırılması için TBMM'de komisyon kurulacak.

YANGIN FELAKETİYLE İLGİLİ TBMM'DE KOMİSYON KURULUYOR

TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı. Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangına ilişkin Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Bolu\'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM\'de komisyon kurulacak

Kartalkaya, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Kenan Sırmalı:
    Sırbistan'da 15 kişi öldü, ne başbakan kaldı ne bakan, hepsi sorumluluk duyup istifa etti, bunlar komisyon kurup suçlu bulacaklar, Allah aşkına bir insan olun da sorumlular istifa etsin yahu 54 4 Yanıtla
    Ahmet Umudum:
    siz mi bakan olacaksın siz mi baş bakan olacaksınız daha açık olabilirsiniz 1 5
  • Ümit Ateş:
    DEĞİŞEN NE OLACAK.BUDA DİĞERLERİ GİBİ UNUTULUP GİDECEK..YAPTIRIM ŞART KİMİN SUÇU VARSA KÜÇÜKTEN BAŞA KADAR CEZA ÇEKMELİ. BİR GERÇEK VAR 78 KİŞİ ÖLDÜ. 40 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Fetö’nün siyasi ayağınının araştırılmasını reddeden akp mhp mi bu ? 28 3 Yanıtla
    Aytekin Kara:
    demek ki bu olayda parmakları yok ;) 4 0
  • Okan Bildirici:
    adalet bakani TBMM olmuş haberimiz yok kimin suçlu olduğu belli neden içeri alınmıyor 26 1 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    Allah için kim olursa olsun Yapanın yanında kar kalmasın.. 25 0 Yanıtla
  • Adem Koçyiğit:
    işinize geleni araştiriyorsunuz işinize gelmeyeni araştirmiyorsunuz inşallah bu terazi birgün siI de tartar 19 1 Yanıtla
  • murat2069:
    ulkede bu kaçıncı felaket ama hiç suçlu sorumlu şerefli istifa eden bakan yok boş toplantılara devamkeeeee 14 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    araştırMA komisyonu 13 0 Yanıtla
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