Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış

Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan\'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış

DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşip başına da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği iddiası bir süredir gündemdeki yerini korurken, bugün yeni bir kulis daha ortaya çıktı. Gül'ün "Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası" döneme hazırlık yaptığı, ayrıca Erdoğan'ı bizzat arayıp amacını açık açık belirttiği öne sürüldü. AK Parti kaynakları ise "Parti kurabilir ama AK Parti'nin adayı olamaz" sözleriyle çıkan haberleri ciddiye almadıklarını dile getirdi.

14.06.2024 13:50
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar Ankara kulislerini yangın yerine çevirmiş durumda. DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşeceği ve başına geçeceği konuşulan Gül ile ilgili yeni kulis ise geniş yankı uyandırdı.

"ERDOĞAN SONRASI DÖNEME HAZIRLANIYOR"

Abdullah Gül ve yakın çevresinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül'ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı hatta seçimde cumhurbaşkanı adayı olma planını bizzat aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aktardığı öne sürüldü.

"AK PARTİ OYLARINA DA TALİP OLACAK"

Meclis erken seçim kararı almazsa Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olamayacağı için Gül'ün AK parti oylarına da talip olacak şekilde aday olmak istediği belirtiliyor. Hatta Gül'ün, AK Parti'nin de adayı olmak istediği, bunu da yakın çevresine söylediği öne sürülüyor.

AK PARTİ KAYNAKLARINDAN YANIT GECİKMEDİ

AK Parti kaynakları ise söz konusu iddiaları ciddiye almadıklarını dile getirdiler. Kaynaklar, "Parti kurabilir ama AK Parti'nin adayı olamaz" yorumunda bulundular.

Abdullah Gül, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp 'başkanlık' planını anlatmış - Son Dakika

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