Bomba iddia: Akşener yerel seçimlerin ardından görevini bırakacak, yerine Buğra Kavuncu geliyor - Son Dakika

Bomba iddia: Akşener yerel seçimlerin ardından görevini bırakacak, yerine Buğra Kavuncu geliyor

Son Güncelleme: 03.10.2023 09:53

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kilitlenirken Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi. Genel seçim döneminin önemli isimlerinden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerden sonra koltuğunu bırakacağı ve yerine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'yu düşündüğü öne sürüldü.

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girerken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerin ardından görevini İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya bırakacağı iddia edildi.

"İBB'YE BU YÜZDEN ADAY YAPILMADI"

Genel seçim döneminin önemli isimlerinden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Akşener'in yerel seçimlerden sonra koltuğunu İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya bırakmak istediği öne sürülürken, Kavuncu'yu bu nedenle İBB'ye aday yapmak istemediği ifade edildi.

Bomba iddia: Akşener yerel seçimlerin ardından görevini bırakacak, yerine Buğra Kavuncu geliyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu.

"AK PARTİ İLE GİZLİ BİR ANGAJMANI MI GİRDİ?"

Parti yöneticilerinin Akşener'in tutumlarına anlam veremediğini belirten gazeteci Barış Yarkadaş, konuştuğu bazı parti yöneticilerinin "Meral Hanım acaba AK Parti ile gizli bir angajmana mı girdi?" dediklerini iddia etti.

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Son Dakika Politika Bomba iddia: Akşener yerel seçimlerin ardından görevini bırakacak, yerine Buğra Kavuncu geliyor - Son Dakika


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