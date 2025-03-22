Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB\'ye kayyum atanmasını istemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın akıbeti kamuoyu tarafından merak ediliyor.

ERDOĞAN KAYYUM ATANMASINA KARŞI

Hakkında iki farklı dosya bulunan İmamoğlu'nun bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi beklenirken Haberler.com olarak AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci yakından takip etmeleri talimatını verdiği ve İBB'ye kayyum atama fikrine karşı olduğu öne sürüldü.

HANGİ DURUMDA KAYYUM ATANIR?

Belediye kanununa göre; belediye başkanı terör iltisakı nedeniyle herhangi bir şekilde görevden alınırsa o zaman söz konusu belediyeye kayyum atanması muhtemel olabiliyor. İmamoğlu, soruşturma kapsamında terörden değil de yolsuzluk ve rüşvette ceza alırsa kayyum atama ihtimali rafa kalkacak.

"TERÖR" YERİNE "YOLSUZLUĞA" VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede "terör" yerine "yolsuzluk" üzerine vurgu yapması dikkat çekmişti. Erdoğan açıklamasında "Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir', bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. 'Kardeşim belediye hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok' deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor" ifadelerine yer vermişti.

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