Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasını istemiyor - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasını istemiyor

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB\'ye kayyum atanmasını istemiyor

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kamuoyu süreçle ilgili olan biten yakından takip ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye kayyum atanmamasını istemediği öğrenildi.

22.03.2025 16:53
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın akıbeti kamuoyu tarafından merak ediliyor.

ERDOĞAN KAYYUM ATANMASINA KARŞI

Hakkında iki farklı dosya bulunan İmamoğlu'nun bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi beklenirken Haberler.com olarak AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci yakından takip etmeleri talimatını verdiği ve İBB'ye kayyum atama fikrine karşı olduğu öne sürüldü.

HANGİ DURUMDA KAYYUM ATANIR?

Belediye kanununa göre; belediye başkanı terör iltisakı nedeniyle herhangi bir şekilde görevden alınırsa o zaman söz konusu belediyeye kayyum atanması muhtemel olabiliyor. İmamoğlu, soruşturma kapsamında terörden değil de yolsuzluk ve rüşvette ceza alırsa kayyum atama ihtimali rafa kalkacak.

"TERÖR" YERİNE "YOLSUZLUĞA" VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede "terör" yerine "yolsuzluk" üzerine vurgu yapması dikkat çekmişti. Erdoğan açıklamasında "Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir', bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. 'Kardeşim belediye hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok' deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor" ifadelerine yer vermişti.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak

Ekrem İmamoğlu, Politika, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasını istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Sk 06:
    adamın işi dönme dolap gibi İMAMOĞLU YANINDAYIZ SONUNU KADAR 367 443 Yanıtla
    Osman:
    evlerden çıkan paralardanda ekonum haberi vardır 3 6
  • Cihan Kışla:
    imamoğlu çıkarsa ülke bayram yerine döner bu akşam aksini düşünmek bile istemiyorum içi boş iddialar şuçlamalar 320 359 Yanıtla
    ahmet3353:
    çok beklersin çıkışını.iğdam almadığına şükret de???? 5 6
  • Bayram ÖZSOY:
    hersey onun istegiyle yasanıyor zaten. nefes al nefes ver. 287 187 Yanıtla
  • Alparslan:
    gidişat teerse döndü ondan karın ağrısı sanirim 255 172 Yanıtla
  • Coronaci :
    İnadina oy vermistim zubuge olmadi yakismadi yolsuzluk nedir . Anca gidersin imam 215 185 Yanıtla
  • Cenk:
    4 tane gizli tanık ile insanları hale soktunuz. 234 132 Yanıtla
    367236:
    Minareyi çalan kılıfını uydurur 2 1
    107400:
    Bu 4 tanık sıradan insanlar değildir. Emin ol Belediye içinden birileridir. 2 1
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