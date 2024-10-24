Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş

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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamalarıyla ilgili müthiş bir iddiada bulundu. Tayyar'ın iddiasına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderinin açıklamalarından habersizdi. Erdoğan, Bahçeli'nin siyasetin seyrini değiştirecek açıklamalarını televizyondan öğrendi.

24.10.2024 09:32
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmediğini iddia etti. Tayyar, "Bunu bir bilgi olarak söylüyorum, bir tahmin değil" dedi. Tayyar, bu bilgiyi bir tahmin değil, kesin bir bilgi olarak sundu.

"ÖNCEDEN KONUŞULMUŞ BİR KONU DEĞİL"

"Devlet Bey'in açıklamasından Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu" diyen Tayyar, şu ifadelere yer verdi: "Aralarında önceden konuşulmuş, istişare edilmiş bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu televizyon konuşmasından sonra öğreniyor. Hani bazıları senaryo yazıyor ya 'bunlar bir araya gelmiştir' diye…

"ÇOK DİKKATLİ CÜMLELER KULLANDI"

Peki ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında 'Bu fırsatı değerlendirelim' dedi? Ama dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız çok dikkatli cümleler kullandı. Sonuçta o çağrıyı yapan da Cumhur İttifakı'nın ortağı… Devlet Bey'e de çok saygı duyar, sever, muhabbetleri de çok iyi. Farklı bir tavır koyması da elbette beklenemez. Ama siyaseten de öyle çok destekliyormuş gibi gözükmedi.

"BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM, TAHMİN DEĞİL"

El sıkmayla başlayan o sürecin ilk kısmıyla alakalı olarak Cumhurbaşkanımızın konuşmasını değerlendirmek lazım. Eğer terör örgütü silah bırakacaksa bu bir fırsat, bu değerlendirilsin. Yoksa Öcalan'ın parlamentoda gelip konuşması gibi marjinal, radikal öneriye Cumhurbaşkanımızın sempatiyle baktığına dair herhangi bir işaret yok. Bunu bir bilgi olarak söylüyorum, bir tahmin değil."

Erdoğan, Bahçeli\'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş

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Son Dakika Politika Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Yılmaz:
    geçin bunları boş laflar 37 4 Yanıtla
  • Subutay Koc:
    Ne dedi ne dedi he biz de bunu yedik 25 5 Yanıtla
  • Mehmet Oktay:
    Yalancıyı silkseler kucaktan inmezler 20 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    çalkala hadi adamim. bize illet zillet diyenlere bakin. 20 2 Yanıtla
  • Selim:
    15 temmuzu enistesinden ogredigi gibi... 22 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Ya he he 19 0 Yanıtla
  • orko Şato:
    darbeyide enistemden ogrenmistim.... 18 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Ya söyleyen o ne tv si şakamısınız siz ya düşün ülkenın yakasından artık 15 2 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Tayyar kıvırma görevi sana verildi herhalde. Baktilar altindan kalakamayacaklar. Bırak geri bitesi oldukları yerde firildak gibi dönüyorlar. Az.kaldı millet.onlara istikameti gösterecek... 14 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bana da eniştem söyledi . 13 0 Yanıtla
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