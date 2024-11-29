Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM ile İmralı yüz yüze görüşmeli" çağrısının ardından gerekli başvurular yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ziyarete sıcak baktığı AK Partili kaynaklarca doğrulandı. Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşerek, DEM'li yöneticilerin İmralı ziyaretiyle ilgili izin sürecin hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.

29.11.2024 07:52
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "DEM Parti ile İmralı yüz yüze görüşmeli" çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DEM PARTİ'DEN BAKANLIĞA BAŞVURU

DEM Partililer, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na gerekli başvuruları yaparken Ankara kulislerine düşen son iddia da dikkat çekti.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partililerle Öcalan'ın bir an önce yüz yüze görüşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarından sonra, DEM'li yöneticilerin İmralı ziyaretine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak baktığı belirtildi. Türkiye gazetesinin haberine göre Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşerek, ziyaretle ilgili izin sürecinin hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.

"YENİ SÜREÇ TEMKİNLİ VE DİKKATLİ YÜRÜTÜLMELİ"

Erdoğan'ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin 'temkinli ve dikkatli' yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi. DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na bu konuda yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİT ÖN HAZIRLIK YAPACAK

Edinilen bilgilere göre, MİT bir 'ön hazırlık' yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı'ya gitmesine izin verilecek. AK Parti kaynakları "Öcalan, DEM'lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir" değerlendirmesini yaptı.

Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı\'na talimat verdi

Devlet Bahçeli, Yılmaz Tunç, AK Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • fikret :
    akepe milli güvenlik sorunudur. 63 4 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    yorumlara bakıyorum da millet nekadar cahil hiç bişeyden anladığı yok bari biraz murat akan ı izleyin de cahilliğiniz törpülensin 3 61 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    şu apodan medet umuyorlar yazık bi şey olmaz bundan 61 1 Yanıtla
  • fikret :
    Şaşırdık mı? Hayırrrr :) 54 1 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    ahada reis devreye girdi bagımsız adalett 51 2 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    siyasetin kirli yüzü Allah er ya da geç bunun hesabını sorar 39 1 Yanıtla
  • Abdurrahman Cengiz:
    yazıklar olsun 30 bin kişi katiliyle görüşmeye çalışıyorlar sen koskoca Türkiye cumhuriyeti sin kul haklna giriyorsun tabi bunlara oy verenlerde 37 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Potnus rumu bay Recep milli güvenlik sorunudur 22 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ne yaparsan yap ne kürtlerin desteğini alacaksin nede seni yoldaşin Fetö kurtarabilecek 20 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu Erdoğan denilen adamın niyeti ne?Ne yapmaya çalışıyor? Bu adamın esas hikayesi ne?Bu muhalif depli ve CHP li belediye başkanlarını terörle işbirlikçi diye kayyum atarken kendisi terörist başını netdeydese af etme noktasına gelmiş elinde olsa...Bu ne perhiz bu ne laha diye bir söz var ya tam da bu durum işte... 18 1 Yanıtla
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